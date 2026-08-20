Sarp yamaçlardan 2 ton atık toplandı

Datça Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Servis Derneği (MAG-AME) ekipleri, Datça–Marmaris Karayolu’nun "66 Bük Mevkii" olarak bilinen Balıkaşıran ile Aktur Kurucabük arasındaki hat boyunca kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Sarp ve dik yamaç yapısıyla dikkat çeken bölgede, ekiplerin erişmekte zorlandığı noktalara MAG-AME gönüllüleri halatlarla inerek müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından, doğadan 8 metreküp hacminde ve 2 tonun üzerinde atık çıkarıldı.

Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik ve cam şişe, otomobil lastikleri, kamyon kaporta parçaları, inşaat molozları, altyapı kablo koruyucuları, plastik brandalar, çocuk bezleri ve izmaritler yer aldı. Yetkililer, atıkların büyük çoğunluğunun Gökova Körfezi manzarasını seyretmek için yol kenarında duran araçlar tarafından doğaya bırakıldığını tespit etti.

Datça Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İlke Curacı, “Burası yalnızca güzel bir manzara noktası değil; aynı zamanda Datça Yarımadası’nın son derece değerli ve hassas doğal alanlarından biri. Datça–Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan bu coğrafya; dünyada doğal yayılışı son derece sınırlı olan Datça hurması başta olmak üzere çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Datça Yarımadası, Anadolu’nun nadir ve gizemli yaban hayatı türlerinden karakulağın yaşam alanlarının bulunduğu önemli coğrafyalardan biri. Bu nedenle buraya bırakılan her atık yalnızca görüntü kirliliği yaratmıyor; bölgenin bitkilerini, yaban hayatını ve bütün bir ekosistemi tehdit ediyor. Kirlenme hızımız çok yüksek. Her ay 250 bin aracın geçtiği bir güzergâh. Biz gelen misafirlerimizin giderken güzel hatıralar bırakmalarını istiyoruz” dedi.

MAG-AME Muğla İl Koordinatörü Barış Muştu, “Doğayı seviyoruz. Burası bizim yerimiz, ülke bizim. Biz bunların yanlışlıkla atıldığını düşünmek istiyoruz. Bu güzelliği bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “Datça Yarımadası’nda 436 kilometrekare içinde yaşıyoruz. Yarımadamızın yüzde 66’sı ormanla çevrili. İlçemize gelen ziyaretçilerin yol kenarlarında durup araçlarındaki çöpleri bu bölgelere attıklarını tespit ettik. Hiç tahmin edemeyeceğimiz malzemeler bile doğaya atılmış. Bu bölgeleri her zaman yanımızda olan MAG-AME ile beraber temizledik. Kendilerine teşekkür ederim. Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri korumak için çok büyük sorumluluğumuz var. Bu müthiş coğrafyayı korumaya çalışıyoruz. Bu yarımadaya hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Datça Belediyesi, zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmaya verdikleri destekten ötürü MAG-AME arama-kurtarma gönüllülerine teşekkür ederken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara ve sürücülere çağrıda bulunarak, “Manzarayı seyretmek için durduğumuz yere çöpümüzü değil, yalnızca ayak izimizi bırakalım. Datça hepimizin, doğasını ve yaban hayatını birlikte koruyalım” mesajını paylaştı.