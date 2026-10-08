SDD'den Cemil Tugay tepkisi: SDD dönekliği reddeder!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesine tepkiler sürüyor. Geçen hafta Tugay’ın istifa ettiği Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) “Sosyal demokrat düşünce her zaman temiz alandır” başlığıyla açıklama yayımladı.

“Kendilerine açtıkları geniş ve hukuksuz imtiyazlı alanı kaybetmemek için iktidarda kalma mecburiyetinde olanlar, ülkemizi, tarihte kara bir leke olarak yer alacak siyasi çalkalanma dönemine mahkum etmiştir” diyerek başlayan açıklamada, “Her ülkenin demokrasi tarihinde yaşayabileceği bu tür ağır dönemler, kollektif bilinçle mücadele azmi göstermek yerine kendi kişisel emelleri doğrultusunda güçten yana saf tutmaya yönelen güç sevicilerini de ortaya çıkarır. Sosyal demokrat düşünce; Ülkenin kurucu felsefesine, Cumhuriyet değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına ters düşen her türlü işbirlikçilik ve dönekliği reddeder. Bu itibarla kendisini Sosyal Demokrat olarak tanımlamaya ve topluma kendisini bu kimlikle yutturmaya çalışan siyasi dolandırıcılar bu çatı altında kendisine asla yer bulamazlar” denildi.

“İZMİR AFFETMEYECEKTİR”

İzmir’in sosyal demokrasinin kalesi olduğu altı çizilen açıklamada, “İzmir, önce Sosyal Demokratlıktan sonra Atatürkçülük'ten vazgeçen tüm bu işbirlikçi ve güce tapanları asla unutmayacak ve affetmeyecektir... Sosyal demokrasi; toplumsal refah, kalkınma ve aydınlanma için tüm bireyleri özgürlükçü, eşitlikçi, paylaşımcı ve dayanışmacı bir felsefeyle kucaklayan tertemiz bir alandır* ve her zaman öyle kalmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.