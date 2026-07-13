Seçilmiş CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç: 'Yargıtay'dan doğru kararın çıkmasını bekliyoruz'

Mutlak butlan yönetimi tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye meclisi CHP grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte meclise geldiklerini belirten Güç, amaçlarının CHP İzmir örgütünün birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini hem İzmir kamuoyuna hem de Türkiye'ye göstermek olduğunu söyledi.

Partide yaşanan yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, Yargıtay'dan doğru kararın çıkmasını beklediklerini ifade ederek, sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Partide devam eden hukuki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, beklentilerinin Yargıtay'dan çıkacak karar olduğunu söyledi.

Güç, "Bizim kafamız net, süreç net. Yargıtay'dan doğru kararın çıkmasını bekliyoruz. Partimizi yeniden iktidar partisi yapacak kadroların partiyi yönetmesini istiyoruz. Beklentimiz bu sürecin hukuk çerçevesinde ve doğru şekilde tamamlanmasıdır" diye konuştu.

"CHP'Yİ YENİDEN İKTİDARA YÜRÜYEN PARTİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden iktidar hedefiyle yoluna devam etmesi gerektiğini belirten Güç, partinin yıpratılmaya çalışıldığını savundu. Güç, "Şu anda yüzde 1'e düşürülmüş, darmadağın hale getirilmeye çalışılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden Türkiye'nin birinci partisi, iktidara yürüyen parti haline getirmek istiyoruz. Bunun için de sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Partimizin enerjisinin yargı süreçleriyle değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmeye yönelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HALKIN İSTEDİĞİ SÜRECİ SAVUNUYORUZ"

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da değinen Güç, tüm demokratik ve hukuki yolların denendiğini söyledi.

Güç, "Genel Başkanımızın dediği gibi tüm yolları deniyoruz. Kendisi, 'Tüm yolları deneriz, sonra kendi yolumuzu çizeriz' dedi. Biz de halkın istediği, toplumun istediği sürecin onların beklentileri doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan hem İzmir kamuoyuna hem de ulusal kamuoyuna bu mesajı vermek istiyoruz" dedi.