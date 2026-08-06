Seferihisar'da elektrik kesintileri sağlık alarmı veriyor

Evde solunum cihazı ve diyaliz desteğiyle yaşamını sürdüren hastalar, Seferihisar'da günlerce süren elektrik kesintileri nedeniyle hayati riskle karşı karşıya kaldı. İzmir'in Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık, mahallede son haftalarda yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin yurttaşları ve esnafı mağdur ettiğini belirtti. Basık, elektrik kesintilerinin hem GDZ Elektrik'in planlı bakım çalışmaları hem de Orman Genel Müdürlüğü'nün aşırı rüzgar nedeniyle aldığı önlemler kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Son 10-15 gün içerisinde yaklaşık 4-5 gün boyunca uzun süreli kesintiler yaşandığını aktaran Basık, "Planlı bakım çalışmaları yapılıyordu. Bunun dışında aşırı rüzgar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü kaynaklı kesintiler de oldu. Bir gün içinde yaklaşık 11 saat elektriğimizin olmadığı zamanlar yaşandı" dedi.

“HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Yaz sezonunda yaşanan kesintilerin yurttaşları zor durumda bıraktığını ifade eden Basık, özellikle sıcak havalarda klimaların çalışmamasının büyük sorun yarattığını belirterek, "İnsanlar sıcak nedeniyle klimaya ihtiyaç duyuyor. Elektrik olmayınca buzdolaplarındaki gıdalar bozuluyor. Ayrıca evde bakıma muhtaç olan hasta yurttaşlarında kullandığı solunum ve diyaliz cihazları var. Bu durum onlar için hayati önem taşıyor" diye konuştu. Esnafın da ciddi zarar gördüğünü dile getiren Basık, "Buzdolaplarındaki ürünler zarar gördü. Elektriğin gelip gitmesi nedeniyle esnafın bazı elektronik cihazları arızalandı" ifadelerini kullandı.

“HATLARI YENİLESİNLER”

Yetkililerden beklentilerini de sıralayan Basık, bakım çalışmalarına karşı olmadıklarını ancak zamanlamanın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Basık, "Direklerin değişmesi, hatların yenilenmesi elbette gerekli. Ancak bu çalışmaların yaz sezonunda değil, kış aylarında yapılması daha uygun olur. Kışın hem nüfus daha az oluyor hem de sıcak nedeniyle gıdaların bozulması gibi sorunlar yaşanmıyor" dedi.

Planlı kesintilerin daha kısa tutulmasını istediklerini belirten Basık, "7-8 saatlik kesintiler yerine gün içinde 4 saati geçmeyecek şekilde planlama yapılması yurttaşların mağduriyetini önemli ölçüde azaltacaktır" diye konuştu.