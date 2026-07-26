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Selçuk'ta tartışmalı atama: AKP'ye başarı dilemiş, CHP'ye destek vermemiş!

Selçuk'ta tartışmalı atama: AKP'ye başarı dilemiş, CHP'ye destek vermemiş!

26.07.2026 11:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Selçuk'ta tartışmalı atama: AKP'ye başarı dilemiş, CHP'ye destek vermemiş!

Butlancı yönetim tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, Selçuk İlçe Başkanlığı’na Ali Akyüz’ü atadı. Akyüz'ün ise, geçmiş seçim dönemlerinde AKP’li isimlere başarı dilediği, 2024 Yerel Seçimleri'nde de CHP’nin adayına destek vermediği ortaya çıktı.
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CHP'nin butlancı yönetimi tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü, Efes Selçuk’ta ilçe başkanı, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifalarının ardından boşalan CHP İlçe Başkanlığı görevine Ali Akyüz’ü atadı.

Atamanın ardından Akyüz’ün geçmiş seçim dönemlerindeki tutumu ve sosyal medya paylaşımları ise, yeniden gündeme taşındı.

AKP’Lİ HEYETE BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNMUŞ

AKP Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, AKP’li Şebnem Bursalı ve Ömür Şanlı, 2023 Genel Seçimleri öncesinde Rumeli Göçmenleri Derneği’ni ziyaret etti. O dönem dernek başkanlığı görevini yürüten Akyüz, ziyaretin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında AKP’li isimlere teşekkür etti.

Ali Akyüz, paylaşımında “Çıktıkları bu mukaddes yolda kendilerine başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşım, Akyüz’ün CHP Selçuk İlçe Başkanlığı’na atanmasının ardından yeniden tartışma konusu oldu.

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CHP’NİN ADAYINA DEĞİL, BAĞIMSIZ ADAYA DESTEK!

Ali Akyüz’ün 2024 Yerel Seçimleri’ndeki tutumu da eleştirilerin odağı oldu. Akyüz’ün seçim sürecinde CHP’nin resmi belediye başkan adayına destek vermediği, bağımsız belediye başkan adayına açık biçimde destek verdiği aktarıldı.

Akyüz’ün geçmiş seçim dönemlerindeki siyasi tercihleri, CHP Selçuk İlçe Başkanlığı’na atanmasının ardından parti çevrelerinde tartışma yarattı.

İlgili Konular: #CHP #Atama #Efes Selçuk Belediyesi #Utku Gümrükçü

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