Seydikemer’de yangının yaraları hızla sarılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Temmuz'da Seydikemer’de meydana gelen orman yangınının ardından ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, veteriner hekimlik hizmeti ve hayvan tahliyelerinin yanı sıra hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yapılan incelemelerde küçükbaş hayvan kayıpları ile sera örtüleri, damla sulama sistemleri ve hayvan yemlerinde zarar oluştuğu belirlendi. Soğutma çalışmalarının sona ermesinin hemen ardından ise üreticilere kıl keçisi, sera naylonu, damla sulama borusu, ot balyası ve hayvan yemi desteği sağlanarak üretimin yeniden başlaması için ilk adım atıldı.

BULUT: BELEDİYEMİZ 10 KEÇİ DESTEĞİ VERDİ

Yangında hayvanlarını kaybeden üreticilerden Mustafa Bulut, “Yangında 22 hayvanımın tamamını kaybettim. Bizim için çok büyük bir kayıptı ama Muğla Büyükşehir Belediyemiz bizi yalnız bırakmadı ve 10 keçi desteğinde bulundu. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BUHUROĞLU: BÜYÜKŞEHİR SERAMIZIN ÖRTÜSÜNÜ VE DAMLAMA SULAMA BORULARIMIZI VERDİ

Yangında serasının büyük bir kısmı yanan Çatak Mahallesi sakinlerinden Tunahan Buhuroğlu, “Yangında seramızla birlikte içindeki ürünlerimizi kaybettik. Damlama sulama borularımız ve zeytin ağaçlarımız da yandı. Büyük bir zarar yaşadık, yalnızca evimizi kurtarabildik. Muğla Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte hep yanımızdaydı. Seramızın örtüsünü ve damlama sulama borularımızı karşılayarak bize destek oldu. Muğla Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KIZILKAYA: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Seydikemer Bayır Mahalle Muhtarı İlyas Kızılkaya yangının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Mahallede birçok vatandaşın geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade eden Kızılkaya, yaşanan hayvan kayıplarının üreticileri ciddi anlamda mağdur ettiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere keçi desteği sağlandığını kaydeden Kızılkaya, “Ahmet Başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu zor süreçte verilen destekler üreticilerimiz için büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KEŞ: BAŞKAN ARAS ZOR ZAMANIMIZDA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Seydikemer Çatak Mahalle Muhtarı Mustafa Keş yaşanan felaketin ardından “Büyük bir afet yaşadık sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras da yanımızda oldu. Yangınında zarar gören vatandaşlarımıza destek oldular. Ahmet başkanımıza bu süreçte yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

KALLEM: İHTİYAÇ DUYULAN HER KONUDA ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, yangının ilk gününden itibaren tüm ekiplerle sahada olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kallem, “Yangının meydana geldiği ilk günden bu yana ekiplerimizle birlikte sahadayız. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangın süresince veteriner hekimlik hizmeti sunduk, hayvanların güvenli alanlara nakillerini gerçekleştirdik ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Soğutma çalışmalarının 2 Ağustos’ta sona ermesinin hemen ardından da desteklerimizi vakit kaybetmeden ulaştırmaya başladık. Yangında hayvanlarını ve yemlerini kaybeden üreticilerimize destek oluyor, aynı zamanda damla sulama borusu dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Veteriner hekimlik hizmetlerimiz de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de zeytin fidanı desteklerimizi üreticilerimizle buluşturacağız.” dedi.

ARAS: DAYANIŞMAYLA BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının ilk anından itibaren tüm imkânlarla sahada olduklarını belirterek, “Seydikemer’de yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının ilk gününden itibaren ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. Önceliğimiz can güvenliğiydi, ardından da üreticilerimizin yeniden ayağa kalkabilmesi için hızla harekete geçtik. Hasar tespit çalışmalarımızı tamamlar tamamlamaz desteklerimizi ulaştırmaya başladık. Üreticimizin yeniden üretime dönmesi, toprağını ve hayvanını yeniden kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca bugün değil, ihtiyaç duyulan her aşamada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz.” dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen üreticilerin yeniden üretime kazandırılması için destek çalışmalarını sürdürürken, bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini de önümüzdeki süreçte devam ettirecek.