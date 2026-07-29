SGK binasının devrine tepki: Kreş hakkımıza ve güvenli çalışma ortamımıza sahip çıkıyoruz

Konak'taki Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) önünde bir araya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları ve büro emekçileri, SGK'ye ait hizmet binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne devredilmesine karşı basın açıklaması yaptı. Emekçiler, SGK binasına yürüyerek sık sık "SGK hakkını arıyor" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Yöneticisi Erdal Özçelik tarafından okunan açıklamada, tahsis kararının iptal edilmesi istendi.

Basın açıklamasını okuyan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Yöneticisi Erdal Özçelik, Konak'ta yüzlerce yurttaşa hizmet veren Dokuz Eylül SGM'nin SGK'nin en yeni ve güvenli hizmet binalarından biri olduğunu belirterek, binanın "kiralama" adı altında İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne devredilmek istendiğini söyledi.

Özçelik, daha birkaç hafta önce SGK Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmayan tahsis işleminin kısa süre içinde yeniden gündeme getirilerek onaylandığını ifade ederek, "SGK Yönetim Kurulu konu personelin hakları ve çalışma koşulları olduğunda sessiz kalırken, kurumun en değerli binasını devretmeye geldiğinde olağanüstü bir bürokratik hız sergilemektedir. Bu açık bir çift standarttır" dedi.

"KREŞE YER YOK DENİLDİ, BİNA BAŞKA KURUMA VERİLİYOR"

SGK çalışanlarının yıllardır dile getirdiği kreş talebinin "fiziki alan yetersizliği" gerekçesiyle reddedildiğini anımsatan Özçelik, aynı yönetimin şimdi büyük bir hizmet binasını başka bir kuruma tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özçelik, "Personelin çocuklarına kreş alanı için 'yer yok' denilirken, kurumun öz malı olan büyük bir hizmet binasının başka bir kuruma verilmesi büyük bir çelişkidir. Çalışanların uzmanlık hakları ve özlük talepleri gündeme alınmazken bina devrine imza atılması kabul edilemez" diye konuştu.

"RİSKLİ BİNALARA TAŞINMAYA ZORLANIYORUZ"

İzmir'in deprem riski yüksek bir kent olduğuna dikkat çeken Özçelik, Konak'taki birçok SGK binasının güçlendirme beklediğini belirterek, en güvenli binanın çalışanların elinden alınmasının iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Binanın eğitim amacıyla değil, üniversitenin rektörlüğü ve idari birimlerince kullanılmasının planlandığını aktaran Özçelik, "Rektörlük makamının konforu değil, çalışanların can güvenliği ve halkın nitelikli kamu hizmetine erişimi üstün kamu yararıdır" ifadelerini kullandı.

"KAMU HİZMETİ AKSAYACAK, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Dokuz Eylül SGM'nin emeklilik işlemleri ile yaşlılık, dul ve yetim aylıklarının yürütüldüğü stratejik bir merkez olduğunu söyleyen Özçelik, binanın boşaltılmasının hem kamu hizmetinde aksamalara hem de kamu zararına yol açacağını dile getirdi.