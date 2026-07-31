SGK emekçileri tam gün iş bıraktı: Bu bina İzmir'in sosyal güvenlik hafızasıdır

İzmir Büro-İş Şube Başkanı Zafer Çağlar, kararın hem kurum çalışanlarını hem de binadan hizmet alan yurttaşları mağdur edeceğini söyledi. Çağlar, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının tek bir imzayla İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine karşı bir araya geldiklerini belirterek, "Bu karar yalnızca kurum çalışanlarını değil, her gün bu binadan hizmet alan binlerce yurttaşı da mağdur edecektir. Ayrıca İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, depreme dayanıklı olarak hizmet vermesi planlanan önemli bir kamu binasını da kaybetmiş olacaktır" dedi.

"MERKEZİ KONUMDAKİ BİNANIN TAŞINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

İzmir'in birçok ilçesinden gelen çalışanların merkezi konumdaki binaya toplu ulaşım araçlarıyla kolaylıkla ulaşabildiğini ifade eden Çağlar, çalışanlar ile emeklilik tahsis servisinin Buca Sosyal Güvenlik Merkezi yerleşkesine taşınmasının planlandığını belirterek, "Çalışanların ve emeklilik tahsis servisinin Buca'ya taşınmasını doğru bulmuyor, bu kararı kınıyoruz. Bu hizmetin ulaşımı kolay, merkezi bir noktada verilmesi hem vatandaşlarımız hem de kamu çalışanları açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASINA AYKIRI"

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin ayda ortalama 8 ila 10 bin, yılda ise 80 ila 90 bin vatandaşa hizmet verdiğini kaydeden Çağlar, yaklaşık 8 bin öğrencisi bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis kararının kamu yararıyla bağdaşmadığını söyledi. Çağlar, "Kamu binalarının kişisel ilişkilerle değil, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda değerlendirilmesi esastır. Kamu hizmetinin verimliliğini ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurumsal itibarını zedeleyecek bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Kamu yararı, kişisel tercihlerden üstündür" dedi.

BES'TEN TEPKİ: BU BİNA İZMİR'İN SOSYAL GÜVENLİK HAFIZASIDIR

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Başkanı Deniz Çetin, "Uyarılarımız dikkate alınmadı. Bu hukuksuz karardan geri dönülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Çetin, daha önce iki kez kamuoyu önünde SGK Yönetim Kurulu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı uyardıklarını ancak taleplerinin karşılıksız kaldığını belirterek, "Uyarı dönemi geride kalmıştır. Sözün tükendiği yerde bugün hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanıyor ve SGK emekçileri olarak İzmir genelinde tam gün iş bırakıyoruz" dedi.

"HALKA KULAK VERİN"

SGK Yönetim Kurulu'nu eleştiren Çetin, kurum yöneticilerinin emekçilerin ve kamuoyunun uyarılarını dikkate almadığını söyledi. "Karşımızda kulaklarını tıkayan bir Bakanlık, sorumluluktan kaçan bir SGK Yönetim Kurulu ve 'ben yaptım oldu' diyen bürokratik bir anlayış bulduk" diyen Çetin, yıllardır hem meslek örgütlerinde hem de SGK Yönetim Kurulu'nda görev alan yöneticilerin emekten yana bir tutum sergilemediğini savundu.

"İZMİR'İN SOSYAL GÜVENLİK HAFIZASI"

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yalnızca bir hizmet binası olmadığını ifade eden Çetin, "Burası bu kentin emeklisinin, dul ve yetiminin, yurt dışı borçlanması yapan yüz binlerce yurttaşının sığınağıdır. Ankara'da masa başında oturup İzmir haritası üzerinden keyfi kararlar alanlar unutmasın; burası İzmir'in sosyal güvenlik hafızasıdır. Bu binanın kapısına kilit vurmak, SGK hizmetlerini felç etmek ve İzmir halkını çileye mahkûm etmektir. Bize yıllardır 'bütçe yok, fiziki alan yetersiz' denilerek kreş hakkımız çok görüldü. Ancak aynı yönetim, kentin en nitelikli kamu binalarından birini devretmeye gelince hiçbir kaynak sorunu yaşamıyor. Çalışan ebeveynlerin çocukları için kreşi esirgeyen anlayış, kamu mülklerini devretmeye gelince son derece cömert davranıyor. Bu çifte standarttır, SGK emekçisiyle dalga geçmektir" ifadelerini kullandı.

"ÇÜRÜK BİNALARDA ÇALIŞMAYI REDDEDİYORUZ"

Sağlam kamu binalarının boşaltılmasının hem çalışanlar hem de yurttaşlar açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyen Çetin,"İzmir bir deprem kentidir. Sağlam durumdaki kamu binasını boşaltıp personeli ve hizmet almaya gelen yaşlı, engelli ve hasta yurttaşları riskli yapılara mahkûm etmek açıkça bir cinayet davetiyesidir. İş sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çürük binalarda can korkusuyla çalışmayı reddediyoruz. Bu kararın altına imza atanlar tarihsel ve hukuki sorumluluğu da üstlenmek zorunda kalacaktır. Sokakta, alanda ve yargı önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Binamızı da, geleceğimizi de, halkın hizmet alma hakkını da SGK yönetiminin keyfi kararlarına teslim etmiyoruz" dedi.