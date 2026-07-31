Sıcağı iklim krizi, etkisini beton katladı!

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Ege Bölgesi’nde yeni rekorları kırılırken, termometreler kent merkezinde 40, iç kesimlerde ise 45 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle kentin işlek sokakları boşalırken, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa iklim krizine ve kentleşme politikalarının yarattığı ‘ısı adası’ etkisine dikkat çekti. Betonlaşan kent merkezlerinin sıcak hava dalgalarını daha sık ve şiddetli hale getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Karababa, mevcut durumun halk sağlığı açısından kritik bir boyuta ulaştığını belirtti. İklim krizinin günümüzün somut bir gerçeği olduğunu ifade eden Karababa, “Bu sorun, kentlerde oluşan ısı adası etkisi ile daha da büyümektedir. Sıcak hava dalgalarının ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere yol açtığı bilimsel bir gerçektir. Bu nedenle yerel yönetimlerin ve bireylerin bu konuda çok özenli olmaları, gereken önlemleri acilen almaları gerekmektedir” dedi.

‘DIŞARI ÇIKMAYIN’

Özellikle 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, bebekler, çocuklar, gebeler, kronik hastalar ve ağır işlerde çalışanların büyük risk altında olduğunu belirten Karababa, susama hissi beklenmeden düzenli su tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşların güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında açık havada bulunmaması gerektiğini söyleyen Karababa, “Ağır fiziksel efor gerektiren işlerden, denize girmekten güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Çalışanlar belli aralıklarla mola vermeli, açık renkli ve rahat giysiler kullanılmalı ve güneşten koruyan şapka kullanılmalı, spor yapmak için sabah erken ve akşam serin saatleri tercih edilmeli, özellikle sıcaklığın en yoğun olduğu saatlerde klimalı ortamlarda bulunulmalıdır. Beslenmeye dikkat edilmeli; ağır, yağlı gıdaların tüketilmemesi için özen gösterilmeli, çay ve kahve gibi sıvı atımını artıran içeceklerden de kaçınılmalıdır” diye konuştu.