Türk edebiyatına kazandırdığı özgün eserleri, içten üslubu ve kendine has diliyle iz bırakan şair Can Yücel, aramızdan ayrılışının 27’nci yıl dönümünde Datça’da anıldı. Datça Belediyesi ve Datça Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen anma etkinlikleri, sözcükleriyle Datça’nın rüzgârına, denizine ve sokaklarına karışan Can Yücel’in mezarı başında başladı. Anmada Sencer Başat, Hayriye Şatıroğlu söz alırken, Emin Şir de şiir okudu.

Datça Demokrasi Platformu Sözcüsü Semra Subaşı yaptığı açıklamada, “Can Yücel’i anmak, sözün eyleme, eylemin de hayata dönüştüğü o nadir ve dimdik duruşu yeniden hissetmektir. Aramızdan ayrılışının yirmi yedinci yılında, bugün yine onun sesiyle, onun inatçılığıyla ve onun ışığıyla bir aradayız. Can Yücel, kimliğinde birçok özelliği birden taşıyan, ama hiçbirini diğerinin gölgesinde bırakmayan bir söz ve eylem insanıydı. Şiiri kadar politik duruşu, çevirileri kadar yaşayışı, mizahı kadar öfkesiyle bir bütündü. Bir emekçi gibi yaşadı, bir emekçi gibi mücadele etti. Hayatı, düşüncesiyle çelişmeyen nadir insanlardan biriydi. Mekânını Datça olsun istedi ve Datça’yı mekânı yaptı. Bu tercih, bir kaçış değil, bir kararlılığın ifadesiydi. Denizin, rüzgârın ve sade bir hayatın içinde, direnişini ve şiirini sürdürdü. Onu anmak, bu yüzden bir yas değil; bir yeniden söz verme, bir yeniden dimdik durma çağrısıdır” dedi.

Datça Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü M. Özgür Mutlu da geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden İbrahim Çiftçioğlu’nu andıktan sonra, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt’un mesajını paylaştı.

CAN YÜCEL DATÇA’NIN NEFESİDİR

Aytaç Kurt mesajında, “Bugün, şiiri hayatın kendisi kılan, dizeleriyle bu topraklara derin izler bırakan büyük ustamız Can Yücel’i, onun çok sevdiği Datça’mızda sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Muğla’da gerçekleştirilen önemli bir belediye toplantısı nedeniyle bugün fiziksel olarak aranızda bulunamamaktan derin bir üzüntü duyuyorum. Ancak kalbim ve ruhum, Can Baba’nın o eşsiz deryasında, sizlerle birlikte. Can Yücel, sadece Türk edebiyatının değil; Datça’nın da ruhudur, nefesidir. ‘Beni Datça'ya gömün’ diyerek bu coğrafyaya duyduğu sevgiyi mühürleyen ustamız, duruşuyla, cesaretiyle ve insan sevgisiyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Onun hatırasını yaşatmak, dizelerine ve miras bıraktığı özgürlük ruhuna sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Büyük usta Can Yücel’i bir kez daha saygı ve özlemle anıyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyerek Can Yücel’i andı.

Anma etkinlikleri, mezar başındaki törenin ardından Hızırşah Kültür Evi’nde Emin Şir ve Uğur Sönmez’in dinletisi ve Datça Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Sendikası’nın birlikte hazırladığı “Şiirimizin Dilbazı Can Yücel” adlı kitabın dağıtımıyla sona erdi.