Sinpaş'ın Kızılbük projesine inceleme: 'Ekolojik yıkım ekranda görünenden çok daha büyük'

Marmaris'te Sinpaş’ın Kızılbük’teki projesini doğa katliamı uzman heyet tarafından incelendi. Kent Politikaları Derneği’nin kolaylaştırıcılığında gerçekleşen incelemeye, TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Selçuk, Başkan Yardımcısı Deniz Öztürk, önceki dönem başkanı Suat Selvi, Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin ile oda yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İncelemede, bölgedeki yapılaşmanın doğal topoğrafya, kıyı silueti ve bölgenin özgün karakteri üzerindeki etkileri değerlendirildi. Heyet, yapılaşmanın bölgenin doğal ve kültürel dokusu üzerinde ağır tahribat yarattığına dikkat çekti.

"KIYI SİLUETİNE AĞIR BASKI"

Güvenlik kulübeleri ve kontrollü geçiş noktalarıyla adeta halka kapatılan bölgeye denizden ulaşmak zorunda kalan heyet, kıyı kenar çizgisinin ve temel planlama ilkelerinin nasıl hiçe sayıldığını yerinde tespit etti. İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi Başkan Yardımcısı Deniz Öztürk, bölgenin özgün doğal, kültürel ve mimari karakterinden tamamen uzaklaşıldığını vurguladı.

Öztürk, projenin milli park sınırlarını ve kıyı kenar çizgisini gözetmediğinin altını çizerek, bu devasa yapılaşmanın doğal topoğrafya ve kıyı silueti üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Sahada bizzat tanık olunan ekolojik yıkımın, ekranlardan ve fotoğraflardan yansıyandan çok daha büyük olduğunu belirten heyet üyeleri, gelinen nokta karşısında derin bir üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"GÖZLE GÖRÜNCE TEHLİKE DAHA NET ANLAŞILIYOR"

Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin ise "Muğla TMMOB il yönetiminin ve temsilcilerinin bölgemize yaptığı ziyareti önemsiyoruz. Çünkü yıkımı ve talanı bizzat gözünüzle gördüğünüz zaman işin vahameti ve Marmaris'i yok edecek tehlike daha net anlaşılıyor. Kendilerini sürecin en başından beri hukuki olarak neler yaşandığı konusunda bilgilendirdik. Şu andaki mevcut durum hakkında da bilgiler verdik. Davamız Danıştayda bekliyor, bilirkişi raporu lehimize. Davaya sunulan iki uzman görüşü lehimize. Önümüzdeki aylarda lehimize bir karar çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Mimarlar Odası heyeti, incelemenin yalnızca mesleki bir değerlendirmeyle sınırlı kalmadığını, sahada doğrudan tanık oldukları ekolojik tahribatın fotoğraf ve ekran görüntülerinde görülenden çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Kıyıların, doğal alanların ve kültürel mirasın kamu yararı doğrultusunda korunması gerektiğini vurgulayan heyet, Danıştay ve diğer yargı kararlarının titizlikle uygulanması çağrısını yaptı.