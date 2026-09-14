Soma’da 104’üncü kurtuluş yıl dönümü İrem Derici ile kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kapsamında İrem Derici konseri düzenledi. Soma Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Konsere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soma Millet Bahçesi’ni dolduran vatandaşlar, İrem Derici’nin seslendirdiği şarkılara eşlik ederek kurtuluş yıl dönümünün coşkusunu birlikte yaşadı. Konser boyunca alanda renkli görüntüler oluştu. Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

“SOMA ÇOK ŞANSLI BİR İLÇE”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Soma’nın kurtuluşuna da bu yakışırdı. 104. Kurtuluş Günü’müz kutlu olsun. Ben çok uzatmayacağım ama şunu gördüm: Soma çok şanslı. Sercan Başkan gibi bir başkana sahip. Hem sahada çalışıyor hem koşturuyor hem de böyle güzel konserler düzenliyor. Biz de çok şanslıyız. Sercan Başkan gibi bir başkanla el ele güzel işler yapıyoruz. Soma için çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da, “13 Eylül Soma Kurtuluş Konseri’nde çok kıymetli bir sanatçıyla, çok değerli bir sesle birlikteyiz. Sevgili İrem Derici bizimle birlikte. Ben kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Sağ olun. Bizleri bugün yalnız bırakmadınız, teşekkür ederiz. Soma’nın kurtuluşu kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konser başlangıcında ünlü sanatçı İrem Derici’ye çiçek ve hediye takdim edildi.