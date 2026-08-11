Süper Lig'e çıkan sarı kırmızılı Uçan Adamlar'a başkentten sponsor

Beş sezon sonra yeniden ait olduğu yere, Süper Lig'e dönen Göztepe' nin Uçan Adamlar'ı önemli bir iş birlikteliğine imza attı. Göztepe Hentbol erkek A takımı, Diyet Kapıma Gelsin ile isim sponsorluğu için dün Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda bir tanıtım toplantısı düzenledi.

Tanıtıma Göztepe Onursal Başkanı ve Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Diyet Kapıma Gelsin kurucusu Olgu Örenli Azizoğlu, Hentbol Şube Sorumlusu Emre Artkıy katıldı. Gerçekleşen basın tanıtımında hentbol erkek A takımının ismi "Göztepe Diyet Kapıma Gelsin" olarak açıklandı.

Sepil, toplantıda şöyle konuştu: "Geçen sene erkeklerde en üst lige çıktık. Yine geçen sene ilk defa kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği sayesinde, artık Göztepe armasıyla kadın hentbolunun İzmir'deki temsilini sağladık. Her iki takımımızı da tebrik ederim. Özellikle hocalarımı, kaptanımız Gökhan'ı ve tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik, bu sezon da aynı şekilde başarılı olmasını temenni ediyorum.

Beslenme ve diyet, sporcunun hayatındaki en önemli etkenlerden biridir. Kulüp olarak biz de tüm branşlarımızda bu konuya hakikaten çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bu iki markanın, yani Göztepe ile Diyet Kapıma Gelsin'in birleşmesi çok doğal bir sonuçtur fakat bir yandan da pek örneği olmayan özel bir durumdur. Ankara firması olarak İzmir'e yeni geldiler. Kendilerine "İzmir'e hoş geldiniz" diyorum. Onları İzmir'de tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapmak bizim görevimizdir.

Olimpik branşlarda sürdürülebilir olmak çok önemlidir. Ekonomisi düzgün oluşturulan branşlar uzun yıllar sürdürülebilir olur ve başarı ancak bu şekilde sağlanabilir. Tabii ki başarının yolu sadece finans ve paradan geçmiyor. Bunun en iyi örneğini bugün Göztepe Spor Kulübü bütün branşlarında sergiliyor. Önemli olan çok iyi organize olmaktır. Her branşın kendi içinde finansını sağlayabildiği gibi, kurduğu altyapıyla da başarıyı yakalaması gerekir. Hentbolun da bu yönde öncülük yapacağına inanıyorum. Hentbolda çok sayıda gencimiz var; onları yetiştireceğiz, yanlarına abilerini de katarak tecrübe kazanmalarını sağlayacağız. Diğer branşlarda olduğu gibi Türkiye'de spor alanında örnek bir branş haline gelmeye çalışacağız."

Diyet Kapıma Gelsin kurucusu Olgu Örenli Azizoğlu da şu değerlendirmeyi yaptı: "Öncelikle Mehmet Sepil Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Göztepe ailesiyle birlikte olduğumuz için, Diyet Kapıma Gelsin ve Göztepe Spor Kulübünün bu birlikteliği adına firma olarak büyük heyecan duyuyoruz.

Diyet, beslenme ve spor aslında tencere ile kapak gibidir; beslenmenin olduğu yerde spor, sporun olduğu yerde beslenme olmalıdır. Birlikte çok güzel projelerde yer alacağımıza inanıyorum. Başkanımın da belirttiği gibi Ankara'dan geldik ama İzmir'de de çoğalarak çok güzel projelerle hizmet vermeye devam edeceğiz.

Çok heyecanlıyım ve teşekkür ediyorum. Ben ve ekibim, Göztepe gibi büyük ve birbirine çok bağlı bir ailenin üyesi olduğumuz için çok mutluyuz."