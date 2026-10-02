"Suya Yazı Yazmak" sergisi kapılarını açtı

Fransız sanatçı Julie Chaffort’un, adını Türkçedeki bir deyimden alan “Suya Yazı Yazmak” (Écrire sur l’eau) sergisi, Institut français İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Institut français Türkiye’nin desteğiyle İstanbul’da üretilen ve Türkiye turnesine İzmir'den başlayan sergi, beden, su ve çevre arasındaki ilişkiyi üç eş zamanlı video projeksiyonuyla izleyiciye sunuyor.

Serginin açılış töreninde konuşan Institut français İzmir Müdürü Stanislas Pierret, konuklara seslenerek, “Bugün sizleri Institut français’de, Julie Chaffort’un ‘Écrire sur l’eau’–‘Suya Yazı Yazmak’ sergisinin açılışı vesilesiyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ VE "LUMİNA" VURGUSU

Açılışta Türkiye ile Fransa arasındaki kültürel köprülere dikkat çekildi. Pierret konuşmasında, Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan “Lumina: The Art of Color and Light” sergisi kapsamında yürütülen çalışmalara da değindi. Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ve Müjde Unustası başta olmak üzere Centre Pompidou ve Arkas ekiplerine teşekkür eden Pierret, bu değerli iş birliğinin sürmesinin önemine dikkat çekerek, “Institut français İzmir, ‘Lumina: The Art of Color and Light’ sergisinin desteklenmesi ve İzmir’de mümkün olan en geniş kitlelere ulaşması için elinden gelen tüm desteği sağlayacaktır. Bugün bu anı sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır” diye konuştu.

Törende ayrıca; Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Institut français Türkiye Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Gilles Roulland, Institut français İstanbul Müdürü Valentin Rodriguez, Fransa’nın İzmir eski Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Institut français İzmir eski Müdürü ve Arkas Sanat’ın Uluslararası Sergiler Danışmanı ve Küratörü Jean-Luc Maeso, Institut français İzmir eski Müdürü Caroline David ile Mustafa ve Fatma Kürşat çiftine teşekkür edildi.

Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ise bu buluşmanın iki kurum arasındaki iş birliği için güzel bir başlangıç olduğunu ve ortaklığın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

ÜÇ DANSÇI İLE DUYUSAL BİR DENEYİM

İstanbul ve çevresindeki farklı su alanlarında çekimleri gerçekleştirilen eserde; Banu Açıkdeniz, Chiara Giorda ve Su Güneş Mihladız'ın performansları yer alıyor. Görüntü, ses, hareket ve su arasındaki ilişki üzerinden izleyiciyi duyusal bir deneyime davet eden sergi, 26 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasında Institut français İzmir Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Eser, İzmir programının ardından Ankara ve İstanbul’da da sanatseverlerin karşısına çıkacak.