"Suya Yazı Yazmak" sergisi Türkiye turnesine İzmir'den başlıyor

Fransız görsel ve video sanatçısı Julie Chaffort'un "Écrire sur l'eau" (Suya Yazı Yazmak) adlı video yerleştirmesi, Institut français İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor. Institut français Türkiye'nin desteğiyle hayata geçirilen ve sanatçının İstanbul'da gerçekleştirdiği eser, 26 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında Institut français İzmir Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacak.

Julie Chaffort'un, Banu Açıkdeniz, Chiara Giorda ve Su Güneş Mihladız ile birlikte hazırladığı çalışmada, üç dansçının İstanbul'un farklı su alanlarındaki hareketleri üzerinden beden, su ve çevre arasındaki ilişki ele alınıyor.

Eş zamanlı gösterilen üç videodan oluşan yapıtta, Boğaziçi, Yerebatan Sarnıcı ve şehir çevresindeki bir göl olmak üzere üç farklı mekânda çekilen görüntülerde, sallar üzerinde hareket eden dansçıların sürekli devinim halindeki bir yüzeyde denge arayışı izleniyor.

ESERİN ADI TÜRKÇE DEYİMDEN GELİYOR

"Écrire sur l'eau" başlığının, Türkçedeki "suya yazı yazmak" deyiminden esinlendiği belirtilen açıklamada, suya yazılan bir şeyin kalıcı olmayışının, eserin merkezindeki geçicilik fikrini oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, İstanbul'da suyun bir yandan iki yakayı ve farklı kıyıları birbirine bağlarken diğer yandan ayırdığına, şehrin hareketine, hikâyelerine ve hafızasına eşlik ettiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE TURNESİNE İZMİR'DEN BAŞLIYOR

Institut français'nin desteğiyle düzenlenen sergi, Türkiye'deki yolculuğuna İzmir'de başlıyor. Eser, İzmir'in ardından sırasıyla Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada, İstanbul gibi İzmir'in de suyla, denizle ve kıyıyla iç içe bir şehir olmasının, kentin bu turnede ilk durak seçilmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Sergi, Pazartesi-Cumartesi günleri 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

KİMDİR JULIE CHAFFORT?

1982 doğumlu ve Bordeaux'da yaşayan Julie Chaffort, Bordeaux Güzel Sanatlar Okulu mezunu. Yönetmen Werner Herzog ile çalışan ve sinemacı Roy Andersson'ın yanında deneyim kazanan sanatçı, video, fotoğraf, ses ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Fondation François Schneider'ın Talents Contemporains ödülü ve Prix Bullukian dahil çeşitli ödüllere layık görülen Chaffort'un eserleri, Les Abattoirs-Musée/Frac Occitanie (Toulouse), Fondation Bullukian (Lyon), Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (Bordeaux) ve Centre CLARK (Montréal) gibi kurumlarda sergilendi.