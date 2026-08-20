Tarihi Gümrük Meydanı sanatseverlerin buluşma noktası oldu

Yıllarca otopark olarak kullanılan ve gerçekleştirilen düzenlemenin ardından yeniden halkın kullanımına kazandırılan Tarihi Gümrük Meydanı, kültür ve sanat etkinliklerinin yeni adresi olmaya devam ediyor. Tarihi meydan, önceki akşam Mahallevleri Ritim Grubu’nun konserinde sanatseverleri buluşturdu. Tarihi dokunun doğal ışıklandırmayla bütünleştiği meydanda düzenlenen konser, Ayvalıklılara ve kente gelen ziyaretçilere keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Hafif esen poyrazın serinliği eşliğinde müziğin ritmine kapılan yurttaşlar, Ritim Grubu’nun seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Kimi zaman şarkılarla coşan, kimi zaman dans ederek geceye katılan sanatseverler, müzik, dayanışma ve kentin enerjisinin buluştuğu konserin tadını çıkardı. Konser boyunca Tarihi Gümrük Meydanı’nda renkli ve sıcak görüntüler oluşurken, meydan bir kez daha Ayvalık’ın kültür ve sanat yaşamındaki önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ortaya koydu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi ve Mahalleevleri gönüllüsü Canan Ergin de konseri sanatseverlerle birlikte izledi. Ergin, gece boyunca vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik edip oyunlara katılarak konser coşkusunu paylaştı.