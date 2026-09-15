Tarihi Tabakhane, restaurant olarak Bergama’ya kazandırıldı

Bergama Belediyesi, 14 Eylül Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümünde önemli bir eser kazandırmanın gururunu yaşadı. Tarihi Tabakhane, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Tabakhane Restaurant olarak hizmet vermeye başladı. Tarihi yapının restaurant olarak kent yaşamına kazandırılmasıyla Bergama’nın sosyal hayatına ve gastronomi kültürüne yeni bir mekan kazandırılmış oldu.

“KURTULUŞ GÜNÜMÜZDE TARİHİ BİR DEĞERİ BERGAMA’YA KAZANDIRDIK”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Tabakhane Restaurant’ın 14 Eylül gibi Bergama açısından tarihi anlamı büyük olan bir günde hizmete açılmasının ayrı bir önemi olduğuna işaret etti. Başkan Çelik; “104 yıl önce bu topraklarda bağımsızlığımıza kavuşmanın gururunu yaşayan Bergama, bugün de tarihi mirasına sahip çıkan bir kent olmanın gururunu yaşıyor. Böylesine kutlu bir günde tarihi Tabakhane’yi restore ederek Tabakhane Restaurant olarak Bergama’mıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz Bergama Belediyesi olarak tarihi değerlerimizi yalnızca korumakla kalmıyor, onları yeniden kent yaşamının bir parçası haline getiriyoruz. Tabakhane’de bundan sonra hemşehrilerimizin buluştuğu, güzel vakit geçirdiği bir yer olacak. Kurtuluş günümüzde Bergama’mıza bir armağan bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Bergama’nın kurtuluşu için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, Bergamalı efelerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tabakhane Restaurant Bergama’mıza hayırlı olsun” dedi.

Bergama Belediyesi, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması, restore edilmesi ve yeni işlevlerle kent yaşamına kazandırılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.