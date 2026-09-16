Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri yeni döneme hazır

Buca Belediyesi, İzmir’in en yoğun öğrenci nüfusunu barındıran ilçede üniversitelilerin eğitim ve sosyal hayat standartlarını yükseltmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede yaşayan ya da yükseköğrenim gören 18 - 29 yaş arası tüm gençlere kapılarını ardına kadar açan Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri, çamaşır yıkama bölümlerinden sıcak bir çalışma ortamına, uygun fiyatlı yemekten kültür-sanat aktivitelerine kadar gençliğin tüm beklentilerine tek çatı altında yanıt veriyor.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, yapmış olduğu açıklamada genç odaklı belediyecilik vurgusu yaparak "Geleceğimizi emanet ettiğimiz üniversiteli kardeşlerimizin Buca’da kendilerini yalnız hissetmelerine asla izin veremeyiz. Eğitim hayatının getirdiği ağır ekonomik zorlukların farkındayız bu yüzden merkezlerimizde sunduğumuz her imkânla onların omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmeyi en temel görevimiz kabul ediyoruz. Gençlerimizin sadece derslerine odaklandığı, güvenle sosyalleşebildiği bir kenti inşa etmek adına tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

EĞLENCE, SPOR VE BÜTÇE DOSTU TESİSLER

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi’nin karşısında konumlanan Tarık Akan Gençlik Merkezi, öğrencilere adeta eksiksiz bir yaşam alanı sunuyor. Günlük 100 kişinin faydalanabileceği yıkama alanında 7'şer adet ev tipi çamaşır ve kurutma makinesinin yanı sıra 2 adet sanayi tipi yıkama -kurutma ünitesi ücretsiz hizmet veriyor. Oyun konsolları, bilardo ve langırt bulunan oyun odasının yanı sıra 1. katta kurs odaları ve fitness salonu yer alıyor. Bu katta öğrenciler için dönem dönem latin dans kursları veriliyor. Merkezin 3. katında 2 adet cep sineması ile hem sinema hem tiyatro gösterimlerine uygun multi-fonksiyonel bir salon bulunuyor. Tesis bünyesindeki Kent Lokantası ve Üzüm Cafe bütçe dostu menüler sunarken, "Askıda Yemek" uygulamasıyla ekonomik zorluk çeken gençlere ücretsiz öğün imkânı sağlanıyor.

IŞILAY SAYGIN GENÇLİK MERKEZİ: ODAKLANMA VE ÇALIŞMA ÜSSÜ

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi karşısında hizmet veren Işılay Saygın Gençlik Merkezi ise özellikle sınav dönemlerindeki gençlerin ilk adresi oluyor. Zengin kitap koleksiyonuna sahip merkez, 70 kişilik sessiz ve konforlu çalışma alanıyla verimli bir akademik ortam sunuyor. Merkezde günde ortalama 60 öğrencinin faydalanabileceği, içerisinde 6 çamaşır ve 6 kurutma makinesinin bulunduğu çamaşır odası ise aralıksız hizmet veriyor.