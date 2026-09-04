Tekstil ve hazır giyimde kriz istihdamı ve üretimi vurdu: Ege'de kriz derinleşiyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, işçilikten enerjiye, kiradan finansmana kadar tüm giderlerin hızla yükseldiğine dikkat çekerek, “İhracatçı firmalarımızın dolar ve avro bazındaki üretim maliyetleri rakip ülkelerin çok üzerine çıktı. Birçok işletme kapasitesinin altında çalışıyor, öz sermayesini tüketiyor veya üretimini küçültüyor. Sorun artık kârlılık değil; üretimi, istihdamı ve ihracatı sürdürebilme problemidir” dedi. Türkiye’nin dünya hazır giyim ihracatındaki payının 2025’te yüzde 2,97’ye gerileyerek 35 yıl sonra ilk kez yüzde 3’ün altına düştüğünü belirten Akçakaya, Türkiye’nin Polonya’nın gerisine düşerek sekizinci sıraya gerilediğini kaydetti. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2026’nın Ocak-Temmuz döneminde yüzde 1,4, Ege’nin ihracatının ise yüzde 2,3 azaldığını aktaran Akçakaya, Nisan 2025-Nisan 2026 döneminde hazır giyim ve tekstil sektörlerinde toplam 83 bin 675 kişinin işini kaybettiğini bildirdi. Bir yılda iki sektördeki faal işletme sayısının 4 bin 987 azaldığını belirten Akçakaya, “Sektörde yaşanan gerçek küçülme, resmî kapanış rakamlarının ötesindedir” diye konuştu.

“MÜŞTERİYİ GERİ GETİRMEK ZOR”

DETGİS Başkan Yardımcısı ve Gelin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Kes de Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesinin sektörü fiyat rekabetinde zorladığını söyledi. Sipariş kayıplarının firmaların yatırım ve gelecek planlarını belirsizliğe sürüklediğini belirten Kes, “Giden müşterilerin tekrar geri gelmesi bizim açımızdan çok zor olacak. Müşteri başka ülkeye kaydığında oraya yatırım ve istihdam yerleştiriyor. Amacımız, sahip olduğumuz kaleleri ve müşterileri kaybetmeden elimizde tutmak olmalı” dedi. Türkiye’nin Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dış pazarlarda rekabet etmekte zorlandığını kaydeden Kes, Ege Bölgesi’nde ihracat miktarının yüzde 5 ile yüzde 10 arasında gerilediğini söyleyerek bu durumun üretimin niteliğini de etkilediğine dikkat çekti. Kes, “Devletin ve hükümetin üreticinin, ihracatçının yanında olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Pazarları kaybetmeden önce tedbir alınmalı. Tek isteğimiz ihracatın sürmesi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve ihracatçının desteklenmesi” dedi.