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Telmessos Antik Tiyatrosu’nda “İpek Yolunun Uyumu” gecesi

Telmessos Antik Tiyatrosu’nda “İpek Yolunun Uyumu” gecesi

13.07.2026 10:30:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Telmessos Antik Tiyatrosu’nda “İpek Yolunun Uyumu” gecesi

Tarihi Telmessos Antik Tiyatrosu, Türkiye ve Çin arasındaki yarım asırlık dostluğun ezgilerine ev sahipliği yaptı. "İpek Yolunun Uyumu" gösterisiyle Fethiye'de rüzgar gibi esen Çinli sanatçıların geceye damga vuran "Üsküdar'a Gider İken" performansı, iki kültür arasında unutulmaz bir köprü kurdu.
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Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu, Fethiye Telmessos Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluştu.

Geceye Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi Telmessos Antik Tiyatrosu’nun eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen programda, “İpek Yolunun Uyumu” adlı gala gösterisi sahnelendi. Geleneksel Çin dansları ve müziklerinden oluşan gösteriler, izleyicilere kültürler arası dostluğun ve sanatın evrensel dilini yansıtan unutulmaz anlar yaşattı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise topluluğun Türk dinleyicilere sürpriz yaparak “Üsküdar’a Gider İken” adlı eseri Türkçe ve Çince seslendirmesi oldu. Büyük beğeni toplayan performans, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

İlgili Konular: #türkiye #Fethiye #Çin Halk Cumhuriyeti