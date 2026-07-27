Temel Conta işçileri 595 günlük direnişi sona erdirdi: Mücadele sürecek!

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikası önünde 10 Aralık 2024'te başlayan ve 595 gün süren grev nöbeti sona erdi. Pancar'daki fabrika önünde hakları için mücadele eden işçiler adına konuşan Petrol-İş Sendikası Temel Conta İşyeri Temsilcisi Sinem Kaya, grev nöbetini sonlandırdıklarını ancak hak mücadelesinin farklı alanlarda devam edeceğini söyledi. Kaya, 16 işçi olarak çıktıkları yolda yine 16 işçinin ortak kararıyla grev nöbetini sonlandırdıklarını belirterek, bunun bir geri çekiliş olmadığını vurguladı. Kaya, "Kapıdaki nöbetimiz sona eriyor, fakat hak ve adalet mücadelemiz devam ediyor. Bu bir geri çekiliş değil, mücadelenin biçim değiştirmesidir" dedi.

"SENDİKAL HAKKIMIZI KULLANDIK, BASKIYLA KARŞILAŞTIK"

Temel Conta işçileri olarak anayasal hakları olan sendikalaşma hakkını kullandıklarını ifade eden Kaya, süreç boyunca patronun toplu iş sözleşmesi masasına oturmadığını söyledi. Kaya, "Karşımıza toplu iş sözleşmesi masasına oturmayan bir patron çıktı. Ardından grev kırıcılığı, baskı, mobbing, yalan ve iftiralar geldi. Savcıyı, polisi, jandarmayı üzerimize saldılar. Temel Conta patronu Tamer Kip ve Arife Sezerman yalnızca güçlerini değil, bu ülkenin kurumlarını da işçiyi susturmak için kullandı" diye konuştu.

"BİZ SİZİN KÖLENİZ DEĞİLİZ"

Yıllarca ağır ve sağlıksız koşullarda düşük ücretlerle çalıştıklarını dile getiren Kaya, "Torbalı Pancar'daki bu fabrikanın her köşesinde bizim alın terimiz, emeğimiz ve ömrümüz var. Siz servetinizi bizim emeğimizle büyüttünüz. Sonra da bizi yok saydınız, ezdiniz, bize sanki sahibi olduğunuz insanlar gibi davrandınız. 595 gündür tek bir gerçeği haykırıyoruz; biz sizin köleniz değiliz" dedi.

"SENDİKA VE GREV HAKKI KAĞIT ÜZERİNDE KALIYOR"

Yaşadıkları sürecin Türkiye'de sendikal hakların uygulanmasına ilişkin önemli bir tablo ortaya koyduğunu savunan Kaya, emekçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, "Bu ülkede sendika hakkı da grev hakkı da kağıt üstündedir. Eğer yoksulsanız, emeğinizle evinize ekmek götürüyorsanız karşınızda koca bir patron düzeni var. İşçisiyle, öğretmeniyle, doktoruyla, beyaz yakalısıyla, mavi yakalısıyla emekçiler birleşmedikçe bu düzen değişmeyecek" diye konuştu.

"EN ZOR AN KIZIMIN ELİNDEN TUTUP GREV ÇADIRINA GELMEKTİ"

Grev sürecinde yaşadığı en zor anın ne soğuk ne açlık ne de yağmur olduğunu dile getiren Kaya, en ağır yükün çocuğuyla birlikte grev alanında bulunmak olduğunu anlattı. Kaya, "En zor an, bir anne olarak kızımın elinden tutup grev çadırına gelmekti. İlk günlerde ne çadırımız vardı ne de bizi ısıtacak bir sobamız. Kızım soğuktan titreyerek uyudu. Ben ise onun üzerini örterken 'Acaba doğru mu yapıyorum?' diye kendime sordum. Ama sonra onun yüzüne baktım ve sustuğum takdirde ona bırakacağım geleceğin daha karanlık olacağını anladım" dedi.

Yağmur altında slogan atarken çocukların da kendileriyle birlikte ıslandığını belirten Kaya, "Patron arabasıyla yanımızdan geçerken o küçücük gözlerdeki ıslak bakışları ömrüm boyunca unutmayacağım. Jandarma çadırımıza girip 'Alın bunları' dediğinde üç yaşındaki bir çocuğun 'Ben gitmek istemiyorum' diye ağlamasını da unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE MAHKEMELERDE VE FABRİKALARDA SÜRECEK"

Grev nöbetini sonlandırdıklarını ancak mücadeleden vazgeçmediklerini vurgulayan Kaya, bundan sonraki sürecin hukuki ve sendikal alanda devam edeceğini söyledi. Kaya, "Bugün biten yalnızca grev nöbetidir. Mücadelemiz bitmiyor. Temel Conta patronu da, onu koruyan idare de, yargı da, siyasi parti temsilcileri de, siyasal iktidar da bilsin; biz bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bundan sonra mücadelemiz mahkeme salonlarında devam edecek. Fabrikalarda devam edecek. Yeni örgütlenmelerde devam edecek. Sendikal hakları savunan her işçinin yanında devam edecek" dedi.