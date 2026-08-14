Trendyol Süper Lig 2026-27 Adnan Süvari Sezonu başlıyor

Trendyol Süper Lig 2026-27 sezonunun adı nihayet TFF'ce ligin başlamasından bir süre önce "Adnan Süvari Sezonu" olarak belirlendi.

Adnan Süvari Sezonu, bu akşam oynanacak GS-Çorum FK maçıyla başlayacak. Haftanın kapanış maçında ise Samsunspor-Göztepe karşılaşacak.

TFF, bilindiği gibi Süper Lig'de her sezona bir futbol insanının ismini vermeye başlamıştı. Bir süre sonra ara verilen bu uygulamaya yeniden devam edilmeye başlandı. İstanbul, Ankara, Trabzon'dan isimlere karşın futbolun ülkemizde ilk kez oynandığı, yüzyılı deviren beş armaya sahip İzmir'den hiç bir isme sezon adı verilmemişti. Bu defa sezona Efsane Göztepe ve A Milli Takım Teknik Direktörünün isminin verildiği şu açıklama ile duyuruldu:

TFF'NİN 2026-27 SEZON İSMİ GEREKÇESİ

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski millî futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonunun '2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu' adıyla oynatılmasına karar vermiştir.

1926 yılında Aydın'da doğan ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Adnan Süvari, teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladı. Daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atan Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Millî Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü de üstlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Adnan Süvari, ilk olarak 1964-1965 yıllarında Muhterem Özyurt başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı. Daha sonra 1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil döneminde Asbaşkanlık görevini yürüttü. Son olarak 1980 yılında Mazhar Zorlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alarak Türk futboluna hizmet verdi.

2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz."

DİKKATİMİ ÇEKİNCE...

Peki Adnan Süvari Sezonu'na nasıl gelindi? İstanbul'dan çok sayıda, Trabzon'dan da birden fazla ismin sezonlara verilmesine karşın İzmir'den bir ismin verilmemesi ve Efsane Göztepe'nin yaratıcısı, modern futbolu ülkemizde ilk kez oynatan teknik direktör Adnan Süvari'nin görmezden gelinmesi 6-7 sezon önce dikkatimi çekmişti. Bu konuyu gündemime alıp Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüğümde olumlu tepki aldım ve medyada da, sosyal medyada da işlemeye başladım. Hatta, camiayı, taraftarları kampanya açmaya teşvik ettim. Hatta 2025-26 sezonu bittikten sonra bu sezon Adnan Süvari isminin atlanmaması adına Cumhuriyet Ege'deki birkaç yazımda da hatırlatmalar yaptım. Giderek Göztepe Spor Kulübü de meseleyi sahiplenip TFF nezdinde girişimlerde bulundu ve maksat hasıl oldu. Naçizane katkım olduysa ne mutlu...

GÖZ GÖZ'E ADNAN SÜVARİ SEZONUNDA AVRUPA DAHA ÇOK YAKIŞIR

Umuyor ve diliyorum ki Göztepe, unutulmaz teknik direktörünün adını taşıdığı bu sezon, iki sezondur çok az farkla kaçırdığı Avrupa hedefini yakalar. Göztepe'ye Avrupa'da yarı ve çeyrek final oynatan efsane hocanın ruhu böylece şad olur. Göztepe Sportif Direktörü Mance ve Teknik Direktör Stoilov bu meseleyi futbol takımı ile en baştan konuşmalı, mental olarak da hazırlamalı...

UNUTULMAZ BİR SEZON OLSUN, GÜZEL OYUN FUTBOL KAZANSIN

Adnan Süvari Sezonu, Türk futboluna hayırlı olsun, bütün takımlar onuruyla oynasın, hak ettiği puanları alsın. Hakemler baskı altına alınmasın. Hiçbir takım tatlı sertlikten öteye geçmesin. Hakemler yere yatmalara müsamaha göstermesin. Hakemler bilakis futbol oynamaya çalışan takımların önünü açsın. Sonuçta güzel oyun futbol kazansın. Adnan Süvari Sezonu, unutulmaz bir sezon olsun