Tunç Soyer'in yargılandığı kooperatif davasının iddianamesi mahkemeye sunuldu

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatları, Soyer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Soyer’in 1 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandığını anımsatan avukatlar, ilk dosyada tahliye kararı verilmesinin ardından aynı iddiaların farklı hukuki nitelendirmelerle yeniden soruşturma konusu yapıldığını savundu. Açıklamada, Soyer’in 30 Aralık 2025 tarihinde “yedek tutuklama” kararıyla yeniden tutuklandığı, ardından aynı dosyadan ayrılan başka bir soruşturma kapsamında bir kez daha tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Avukatlar, 30 Aralık 2025 tarihinden bu yana dosyaya giren belgelerin Soyer’in suçsuzluğunu ortaya koyduğunu savunarak, buna karşın aylar boyunca iddianame hazırlanmadığına dikkat çekti.

“SADECE 11 SATIR”

Savcılığın iddianameyi mahkemeye sunduğunu belirten avukatlar, iddianamenin Soyer’e ilişkin bölümünün yalnızca bir paragraf ve 11 satırdan oluştuğunu kaydetti.

Açıklamada, “Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür. İddianamede Tunç Soyer hakkında sadece bir paragraf bulunmaktadır. On bir satırlık bu paragrafta Tunç Soyer’in tüm İzmir’e ‘kooperatifleşin, güvenli konutlarda yaşayın’ demesi, kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TAHLİYE TALEBİ

İddianamede yer alan suçlamaların maddi gerçeği yansıtmadığını ve hukuka aykırı olduğunu savunan avukatlar, Soyer’in tutukluluğunun sona erdirilmesini istedi.

Açıklamada, “Bu iddianamedeki iddiaların da önceki iddialar gibi maddi gerçeği yansıtmadığı, hukuka aykırı olduğu apaçık ortadadır. Bu nedenle artık bu haksız tutukluluğa son verilmesini talep ediyoruz” denildi.