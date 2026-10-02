Turizmde sancılı sezon!

Ege turizmi 2026 yaz sezonunu kalabalık ancak kârlılık baskısının arttığı bir tabloyla kapattı. İzmir’de toplam ziyaretçi sayısı yüzde 2.58 artarken yabancı turist sayısı yüzde 4.23 geriledi. Alaçatı’da yüksek sezonda doluluklar yüzde 90’ı aşsa da sektör temsilcileri artan maliyetler nedeniyle kârlılığın aynı ölçüde yükselmediğine dikkat çekti.

İŞLER: YERLİ TURİSTİN KONAKLAMA SÜRESİ KISALDI

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir’e gelen yabancı turist sayısının ağustos itibarıyla 1 milyon 81 bin 226 olduğunu belirtti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakamın 1 milyon 128 bin 975 olduğunu anımsatan İşler, yabancı turistte yüzde 4.23 düşüş yaşandığını söyledi. İşler, “Azalmanın yabancı turist tarafında olması döviz girdisi açısından üzücü. Türk ziyaretçi sayısı ise 962 bin 473’ten 1 milyon 64 bin 95’e yükseldi. Toplam ziyaretçi sayımız da 2 milyon 145 bin 321’e çıktı” dedi. İzmir’e gelen yabancı turistler arasında Almanların 334 bin 64 kişiyle ilk sırada yer aldığını söyleyen İşler, İngiliz turist sayısında yüzde 16’ya yakın düşüş yaşandığını kaydetti. Polonyalı turistlerin ise üçüncü sıraya yükseldiğini belirtti. Sektörün sezona rekor beklentisiyle başladığını dile getiren İşler, bölgesel siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle erken rezervasyonların yerini son dakika rezervasyonlarına bıraktığını ifade etti. Yerli turistte de ekonomik koşulların tatil alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten İşler, “Tatilden vazgeçilmedi ancak konaklama süreleri kısaldı” diye konuştu.

ÜNSAL: DOLULUK YÜKSEK, MALİYET DAHA YÜKSEK

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal da temmuz ve ağustos aylarında birçok tesiste yüzde 90’ın üzerinde, bazı dönemlerde ise yüzde 100 doluluk görüldüğünü söyledi. Ünsal, “Artık sadece ‘Kaç kişi geldi?’ sorusuyla sezon değerlendirmek doğru değil. Misafirin harcama davranışı değişti. Personel, enerji, kira, ürün ve finansman maliyetlerindeki ciddi artış nedeniyle cirodaki yükselişi kârlılıkta göremiyoruz” dedi. Yerli turistin özellikle yemeiçme harcamalarında daha kontrollü davrandığını belirten Ünsal, “2026, Alaçatı’nın gücünü bir kez daha gösterdi ancak artık sadece yoğunluğu değil, kaliteyi, sürdürülebilirliği ve dört mevsim turizmi konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.