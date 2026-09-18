Türkiye’de bir ilk: Konak’ta kadın cinayetlerine karşı güçlü iş birliği

Kadınların özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam sürmesi için alanda verdiği mücadeleyi yerel yönetim vizyonuna da taşıyan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Kadınların yaşam hakkını savunmak, adalet mücadelesini büyütmek ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü bir dayanışma ağı oluşturmak amacıyla Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Derneğin İzmir Temsilcileri Tülin Osmanoğulları ile Esra Akın arasında protokol imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Işık Doğusoy, Ayşın Akyarlı Savatlı, Melda Erbaykent, Simge Tokgöz ve Nazlı Kayı, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Akıncı da yer aldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan protokol kapsamında Konak ilçesinde yaşanan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin yanı sıra kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet vakalarına karşı ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca dayanışma süreçlerinin güçlendirilmesi, davaların takip edilmesi, kadınların haklarına erişiminin desteklenmesi ve şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarda birlikte mücadele edilecek.

BAŞKAN MUTLU: BU ÇALIŞMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Kadınların yaşam hakkı, adalet, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bu süreçte meclis üyelerimizin, Kent Konseyi Kadın Meclisimizin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Herkes, bu çalışmanın önemine inanarak ve büyük bir özveriyle sürece dahil oldu. Kadın bir belediye başkanının yanı sıra çok sayıda kadın meclis üyesi ve kadın yöneticinin görev yaptığı bir belediye olarak, bu çalışmayı ayrıca çok önemsiyoruz. Konak’ta bu konuyu daha derinlemesine ele almaya başladığımızda, kadın cinayetleri açısından ilçemizin ne yazık ki ön sıralarda yer aldığını gördük. Bu protokolün, kadın cinayetlerinin nedenlerini daha kapsamlı biçimde ele almamıza ve bunların önlenmesine yönelik neler yapılabileceğini birlikte değerlendirmemize önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

OSMANOĞULLARI: KADINLAR AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ

Türkiye’de bir ilki hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları ise “Heyecanlıyız çünkü Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyoruz. Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde böyle bir protokolü imzalamak kadınlar açısından çok kıymetli. Artık Konak’ta kadınların yalnız olmadığını bilmek de çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.