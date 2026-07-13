Türkiye'nin fasulye ve barbunya deposu Çamyayla'da hasat zamanı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde fasulye ve barbunya üretimiyle meşhur Çamyayla köyünde yeni sezon yoğun başladı. Ödemiş merkeze 23 kilometre uzaklıkta Bozdağların eteğinde yer alan Çamyayla köyü Türkiye genelinde en çok fasulye ve barbunya üretimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaklaşık 420 nufüslü köyün tamamında köylüler Ayşe kadın fasulyesi ve barbunya üretimiyle yoğun bir sezon dönemine girdi. Geçtiğimiz kış aylarında güçlü yağmur alan bölgede köylüler havanın yaza evrilmesiyle tarlalarında ekim sürecini başlattı. Bazı tarlalarda ise fasülye kazıklama ve çapalama yapımına geçildi. Yılda 15 bin tona yakın fasülye ve barbunya üreten Çamyayla köyü başta İstanbul olmak üzere birçok pazara ürününü gönderiyor. Ağustos, Eylül Ekim aylarında hasadı yapılacak fasülye ve barbunyandan köylülerin bu yıl umudu ise yüksek.

“GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK”

Hem üretici hem de köy muhtarı olan Mehmet Güler, üretimin bu senede güzel olacağını fiyatlardanda umutlu olmak istediklerini ifade etti. Güler; “Köyümüz, Türkiye’de fasülye ve barbunya üretimiyle meşhur. Bizim burası Ödemiş’in en güzel havasına toprağına sahip nadide yaylarından biri. Buna bağlı olarakta fasülyemiz ve barbunyamızda iddialıyız. Köyümüz tamamen geçimini bu iki ana üründen elde etmeye çalışıyor. Bu sene girdi maliyetleri yüksek, umarım ürünümüzde para eder emeklerimizin karşılığını alırız. Hayırlı bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.