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Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa etti: 'Partim işgal edilmiştir'

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa etti: 'Partim işgal edilmiştir'

19.08.2026 15:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Ege
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Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa etti: 'Partim işgal edilmiştir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Kuşadası Belediyesi'ni merkeze alan soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Partim CHP, elbirliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir” diyerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
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İstanbul merkezli "rüşvet" ve "irtikap" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Mart'ta gözaltına alınan, 16 Mart'ta tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa etti.

Yazılı bir açıklama yapan Günel, “Anayasaya, milli iradeye, hukuka, siyasi teamüllere aykırı bir şekilde siyasi saikle, yerel mahkemece verilen ‘mutlak butlan’ kararı ile halk iradesine dayanan kurultaylar iptal edilmiş, eski genel başkan ve yönetim partinin başına atanmıştır. Partim CHP, elbirliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir” dedi. 

“CHP'DE SİYASET YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR”

Mutlak butlan yönetiminin iktidar ile partiyi dizayn ettiğini ifade eden Günel, şu ifadeleri kullandı:

“CHP'de siyasi faaliyetimi yürütmemin nedeni; partimin Cumhuriyet'in temel ilkeleri olan demokrasi, hukuk devletine olan inancı ve tüzük dahil geleneksel prensipleridir. Pek tabii ki, bu prensiplere sadık temsilcileridir. Geldiğimiz süreçte inandığım tüm bu değerlere aykırı tutum içinde partim dizayn edilmeye, iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlanmış, mutlak butlan kararı ile gelen yönetimler de bu dizayn çabalarının işbirlikçisi, ortağı olmuşlardır. Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır. Dahası, parti içinde mücadele ederek kaybedilecek zaman da yoktur. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti ideali ve mücadelesinin kaybedecek zamanı da yoktur. Tarih doğru yanında durma zamanıdır. Bu nedenle CHP'den istifa ediyorum.” 

İlgili Konular: #CHP #Kuşadası Belediyesi #Ömer Günel

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