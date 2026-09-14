Üç okul tek binaya sığdırıldı: Velilerden imza kampanyası

İzmir Konak’ta Salih İşgören İlkokulu’nun yıkılmasının üzerinden üç yıl geçmesine karşın yeni okul binasının yapımına başlanmaması eğitimde mağduriyete yol açtı. Salih İşgören İlkokulu ve Melih Özakat İlkokulu öğrencilerinin Gazi Ortaokulu binasına taşınması sonucu üç okul aynı binada eğitim vermeye başladı.

Soruna dikkat çekmek amacıyla başlatılan imza kampanyasına Salih İşgören İlkokulu, Melih Özakat İlkokulu ve Gazi Ortaokulu velilerinin yanı sıra Konak Kent Konseyi, Ege Kent Konseyleri Birliği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube, Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi ve Öğrenci Veli Derneği destek verdi.

“ÜÇ OKUL TEK BİNAYA SIĞMAZ”

Üç okulun tek binada eğitim görmesinin hem öğrencileri hem de öğretmenleri olumsuz etkilediğini belirten veli Sibel Pilç, “Salih İşgören İlkokulu’nun yıkılmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen okulun yapımına hâlâ başlanmadı. Bu ihmalin sonucu olarak Salih İşgören İlkokulu ve Melih Özakat İlkokulu öğrencileri Gazi Ortaokulu binasına taşındı. Üç okul tek binada eğitim görmek zorunda bırakıldı” diye konuştu.

Ortaya çıkan koşulların eğitimin niteliğini doğrudan etkilediğini söyleyen Pilç, “Bu durum kalabalık sınıflara, derslik yetersizliğine, ana sınıflarının açılamamasına ve öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşmesine neden oldu. Çocuklarımızın eğitim hakkı ve okulların düzeni bozulmuştur. Bu tablo kabul edilemez” dedi.

“YIKILAN OKULLAR DERHAL YAPILSIN”

Velilerin taleplerini sıralayan Pilç, üç okulun aynı binada eğitim görmesine son verilmesi gerektiğini söyledi. Pilç, “Öğrenciler uygun ve ayrı okullara yerleştirilsin. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfları yeniden açılsın. Norm fazlası mağduriyeti giderilsin. Yıkılan okullar derhal yeniden yapılsın. Eğitim haktır, ertelenemez” ifadelerini kullandı.

“VELİLERİ İMZAYA BEKLİYORUZ”

İmza kampanyasının gün boyunca devam edeceğini belirten Pilç, “İmza kampanyamız akşama kadar devam edecek. Bütün velilerimizi imza için standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

"CİDDİ KAYGILARIMIZ VAR'

Bir başka Veli ise “Çocuklarımız çok zor ve kalabalık şartlarda eğitim görüyor. Üç okul aynı binadayız. Sabah 06.30’da kalkıp buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Çocuklar sabahın karanlığında yola çıkacak. Güvenlik açısından da ciddi kaygılarımız var. Bu kadar kalabalıkta giriş çıkışlar nasıl sağlanacak, hijyen nasıl olacak, öğretmenler kendi öğrencilerini nasıl takip edecek? Birçok sorunumuz var” diyen Cansu, velilerin dört yıldır okulun yeniden yapılmasını beklediğini vurguladı.

Yetkililerden bugüne kadar somut bir takvim alamadıklarını söyleyen Cansu, “Biz dört yıldır ‘Okulumuz yapılsın’ diyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor. Ne zaman sorsak ‘Bekliyoruz, haber bekliyoruz’ deniliyor. Milli Eğitim’e de gittik, görüştük ancak orada da yeterince dinlenmediğimizi düşünüyoruz. Sürekli ‘Yapılacak, eminiz’ denilerek umut veriliyor ama gerisi gelmiyor. Artık söz değil, somut bir adım istiyoruz. Tek isteğimiz okulumuzun yapılması” ifadelerini kullandı.