Ünlü şefler Marmaris Deniz Ürünleri Festivali’nde buluşuyor

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, deniz ürünleri ve gastronomi kültürünü merkeze alan etkinliklerin yanı sıra uluslararası konuklarıyla da dikkat çekiyor. Marmaris’in ve Türkiye’den de şeflerin katılacağı festival kapsamında farklı ülkelerden önemli şefler Marmaris’e gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Festivalin 2 Ekim Cuma günkü konuğu Rodos’tan şefler Giorgos Stergakis ve Giannis Kountouris olacak. El Yapımı Erişteli Deniz Kestanesi yapacak olan iki şef, Rodos mutfağının deniz ürünleri başta olmak üzere gastronomi kültürünü Marmaris’te tanıtacak. Şeflerin canlı yemek sunumu saat 16.00’da gerçekleşecek.

3 Ekim Cumartesi günü ise gastronomi dünyasının önemli isimlerinden Şef Thomas Gugler festivalde yer alacak. Dünya Aşçılar Birliği’nin (WACS) önceki dönem Başkanı ve Worldchefs Etnik Mutfak Alt Komitesi Başkanı olan Gugler, uluslararası mutfak kültürleri ve gastronomi alanındaki deneyimlerini paylaşacak. Dünyaca ünlü şef saat 15.00’te de levrek fileto yapacak.

Hırvatistan’dan Prof. Şef Dragica Dada Marcic olacak. Saat 14.00’te yemek yapacak olan Marcic, mürekkepbalığı risotto yapacak ve Hırvatistan’ın gastronomi kültürünü festival aracılığıyla Marmaris’te tanıtacak.

Üç gün boyunca farklı ülkelerden şefleri Marmaris’te buluşturacak festival, deniz ürünlerinin yanı sıra uluslararası gastronomi kültürlerinin paylaşılmasına ve farklı mutfakların tanıtılmasına da ev sahipliği yapacak. Festival, Marmaris’in gastronomi alanındaki potansiyelini ortaya koyarken, yerel ve uluslararası mutfak kültürlerinin buluşma noktalarından biri olacak.