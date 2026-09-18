Üreticiden TMO isyanı: Bu fiyat bağların sökülmesi demektir

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını geçen yılkine göre düşürmesi üreticiyi isyan ettirdi. Muhalefet ve çiftçi temsilcileri, artan maliyetlere karşın açıklanan fiyatın çiftçiyi tüccarın insafına terk ettiğini vurgulayarak “İnsanlar iflas edecek” uyarısında bulundu.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TMO’nun fiyatı geç açıklamasına ve 7 numara 85 TL, 8 numara 90 TL, 9 numara 95 TL ve 10 numarayı 100 TL olarak belirlemesine sert tepki göstererek maliyetler altında ezilen çiftçinin sahipsiz bırakıldığını belirtti. Bakırlıoğlu, “Geçen sene 120 lira olan fiyat bu sene 95 liraya çekildi. 150 lira beklentisi olan üreticiler ürünlerini 50-60 liradan satmak zorunda kaldı. İki yıl evvel 1 kilogram kuru üzümle 3 litre mazot alınırken TMO şimdi ‘Ancak 1 litre alabilirsin’ diyor. Fiyat acilen güncellenmeli” dedi. Yaş üzüm üreticisinin de ürününü derelere döktüğünü belirten Bakırlıoğlu, iktidarı uyararak “Önlemler alınmazsa Manisa’yı zor bir yıl bekliyor. Tüm üreticilerin gübreciye, bankaya, ilaca borcu var. İnsanlar iflas edecek. Sosyal patlamalardan çekiniyorum” ifadelerini kullandı.

“TMO RANDEVU VERMİYOR”

Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ise yeterli tatlanma olmadığı için kuru üzüm elde etme maliyetinin bu yıl daha da arttığına dikkat çekti. TARİŞ’in 80 TL avans, TMO’nun ise 90 TL fiyat açıkladığını hatırlatan Erdem, TMO’nun bürokratik engellerine isyan etti. Erdem, “TMO, ÇKS kayıtlarında ‘sofralık’ yazıyor bahanesiyle alım randevusu vermiyor. ÇKS’de ‘kuru üzüm’ yazmıyor diye alım yapılmaması kabul edilemez. TMO’nun bu koşulu, birçok üreticiyi tüccarın insafına bırakmak ve batmak üzere olan üreticinin batışını hızlandırmak demektir. Bu yanlıştan dönülmelidir” dedi.

"BU FİYAT ÇİFTÇİYİ UÇURUMA GÖTÜRÜR"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de açıklanan rakamların bir müdahale alımı olmadığını belirterek, “Bu rakamlar üreticiyi piyasaya, tüccara ve zarara teslim etmektir” dedi. Maliyet analizlerine göre kuru üzümün üreticiye kilogram maliyetinin 18.13 TL (yaş) bazında çok yüksek olduğunu ve eline geçecek paranın kuşa döneceğini işaret eden Ülgen, “Hiçbir yetkili ‘Çiftçinin yanındayız’ demesin. Bu fiyat bağın sökülmesidir, gencin köyden gitmesidir, toprağın boş kalmasıdır. Bu fiyat çiftçiyi uçuruma götürmektedir. Ülkenin tarımı, bağcılık battı. Elimizde 400 bin ton üzüm var, TMO randevu vermiyor” diye konuştu.