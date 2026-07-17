Üreticinin çıkış yolu ortak akıl ve güçlü örgütlenme

Artan girdi maliyetleri, iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri ve üreticilerin yaşadığı yapısal sorunlar, tarım sektöründe çözüm arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) Genel Sekreteri Erdem Ak, Türkiye’de tarımın sürdürülebilirliğinin küçük aile işletmelerinin korunması, üreticilerin örgütlenmesi ve tarım, gıda ile çevre politikalarının ortak bir anlayışla yönetilmesine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye Tarım Gıda Çevre Birliği (TTGB) yapılanmasının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirten Ak, üreticilerin ortak hareket edeceği dijital bir platformu da yakın zamanda hayata geçireceklerini açıkladı.

‘UTGB VE TTGB ORTAK AKIL...”

Ulusal Tarım Gıda Birliği’nin kuruluş amacını anlatan Erdem Ak, derneğin yalnızca üretim odaklı değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de esas alan bir anlayışla faaliyet yürüttüğünü söyledi. Ak, “UTGB Türkiye’de tarımın, gıdanın ve çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geleceğe taşınması için çalışmalar yürütüyor. Tarımsal üretimi, katma değerli üretimin artırılmasını önemsiyoruz. Üreticinin gelirden adil pay almasını, gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılmasını istiyoruz” dedi.

"KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ KORUNMALI"

Türkiye’deki tarımsal üretimin büyük bölümünün küçük aile işletmeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Ak, aile çiftçiliğinin korunmasının yalnızca üretici açısından değil, ülkenin gıda güvenliği açısından da kritik öneme sahip olduğunu söyleyerek “Temel ilkelerimizden biri küçük aile işletmelerinin korunmasıdır. Çünkü Türkiye’de tarım parçalı bir yapıya sahip. Dünya gıda üretiminin yaklaşık yüzde 85’i küçük aile işletmeleri tarafından sağlanıyor. Bu nedenle aile çiftçiliğinin desteklenmesi gerekiyor. Hem dernek olarak hem de üyelerimiz aracılığıyla bu konuda çalışmalar yürütüyor, tarım, gıda ve çevre alanlarında ortaya çıkan güncel sorunlara göre faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Girdi maliyetleri artıyor, pazarlama sorunları yaşanıyor, iklim değişikliği üretimi etkiliyor. Böyle bir dönemde üreticinin yalnız bırakılmaması gerekiyor. Biz hem UTGB hem de TTGB çatısı altında üreticilerin ortak hareket edebileceği, bilgi paylaşabileceği ve haklarını daha güçlü savunabileceği bir yapı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’deki tarım, gıda ve çevre alanında faaliyet gösteren bütün bileşenleri ortak bir çatı altında toplamak istiyoruz. Türkiye’de tarımın ortak akılla yönetilmesine ihtiyaç var. Yakında hayata geçireceğimiz dijital portalda üreticiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bilgi paylaşabilecek; deneyim aktarımı yaparak farklı bölgelerde yaşanan ortak sorunları birlikte değerlendirebilecek” dedi.