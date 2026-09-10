Üreticinin imdadına Başkan Çavuşoğlu yetişti

Denizli’de hem üreticinin hem de halkın yüzünün güldüğü dayanışma hikayesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Acıpayam ilçesini ziyaret etmesiyle başladı. Akalan Mahallesi’nde bulunan kavun-karpuz pazarında çiftçileri dinleyen Başkan Çavuşoğlu, ürününü satmakta zorlanan ve emeğinin karşılığını alamayan üreticiye kayıtsız kalmayarak imdatlarına yetişti. Başkan Çavuşoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akalanlı üreticinin elinde kalan tonlarca karpuzu satın alarak dezavantajlı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırdı. Hem üreticinin emeğinin tarlada kalmadığı hem de vatandaşın yüzünün güldüğü proje büyük beğeni topladı. Tırlara yüklenen karpuzların ihtiyaç sahiplerine dağıtımı başarıyla tamamlandı.

ÇİFTÇİ BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI

Akalan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakmakçı, karpuz fiyatlarının aşırı düşük olmasından dolayı çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını anlattı. Tarlada kalan ürünlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını ifade eden Muhtar Çakmakçı, üreticinin mağduriyetine duyarsız kalmayan Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Ürünlerini tarlada satamamanın endişesini yaşadıklarını belirten Akalanlı karpuz üreticileri ise, “Emeğimizin tarlada çürüyeceğini düşündüğümüz en umutsuz anımızda Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu imdadımıza yetişti. Hem zarar etmekten kurtulduk hem de ürünümüz ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştı. Başkanımıza ve emeği geçen herkese bizlere verdikleri bu büyük destekten dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.