Urla’da Barbaros Oyuk Festivali heyecanı

İzmir’in Urla ilçesindeki Barbaros Mahallesi, geleneksel Oyuk Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batı Urla Köyleri Derneği’nin katkılarıyla 21-22-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalde, doğal ürünlerden müziğe, yarışmalardan çeşitli etkinliklere kadar renkli bir programla gerçekleştirilecek.

Urla Belediyesi, “Barbaros’ta festival zamanı! Oyuklar, doğal ürünler, müzik, yarışmalar ve bolca eğlence… 21-22-23 Ağustos’ta Barbaros’un renkli havasını birlikte yaşayalım!” ifadeleriyle yurttaşları festivale davet etti.

Barbaros Oyuk Festivali kapsamında bölgeye özgü oyuklar ziyaretçilerle buluşurken, doğal ürünlerin satışa sunulacağı stantlar da kurulacak. Üç gün boyunca çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve müzik dinletileri düzenlenecek.