Uşak'ta 6 köyün sakinlerinden Murat Dağı'ndaki maden çalışmalarına tepki

Uşak’ta Murat Dağı çevresinde bulunan altı köyün sakinleri, yaklaşık 3 bin 600 hektarlık alanın maden sahası olarak ruhsatlandırılmasına karşı bir araya geldi. Köylüler, madencilik faaliyetlerinin bölgenin su kaynaklarını, tarım ve hayvancılığı tehdit edeceğini belirterek projelerin durdurulmasını istedi.

Dağdemirler Köyü yakınındaki eylemde konuşan Köy Muhtarı Mustafa Kozak, Dağdemirler, Dağyenice, Bağbaşı ve Yaşamışlar köyleri arasındaki sahanın ruhsatlandırılarak TÜPRAG Madencilik tarafından alındığını söyledi. Mevcut sahaya bitişik yeni bir alanın da ihaleye hazırlandığını belirten Kozak, toplamda yaklaşık 3 bin 600 hektarlık bölgenin madencilik faaliyetlerine açılmasının planlandığını ifade etti.

Ruhsatlandırma işlemlerine karşı hukuki süreç başlattıklarını açıklayan Kozak, “Biz yalnızca arazilerimizi kaybetmekten korkmuyoruz. Burası Murat Dağı’nın su kaynaklarını besleyen ana damarlar üzerinde. Jeolojik yapı bozulduğunda Uşak susuzlukla karşı karşıya kalabilir” dedi. Kozak, Murat Dağı’ndan beslenen suların Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Aydın’a kadar uzandığını belirterek Uşak halkına mücadeleye destek çağrısı yaptı.

“UŞAK BÜYÜK TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA”

TEMA Uşak İl Temsilcisi Barış Metin, Türkiye’nin birçok bölgesindeki dağların, su havzalarının ve ormanların madencilik baskısı altında olduğunu söyledi. Uşak’ın yaklaşık 20 yıldır madenciliğin yol açtığı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Metin, “Burada yalnızca bir orman ya da dağ yok, burada yaşam var. Orman yoksa insan yaşayamaz, su yoksa varlığını sürdüremez. Köylü üretmezse hiçbir canlı hayatta kalamaz” diye konuştu.

Uşak Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura ise Murat Dağı’nın Batı Anadolu’nun su deposu olduğunu vurguladı. Menderes, Gediz ve Sakarya havzalarının bölgeden beslendiğine dikkat çeken Akcura, “Buraya altın madeni açılırsa suyumuzu ve toprağımızı kaybedeceğiz. Köylü üretim yapamayacak. Bu madeni açtırmayacağız” dedi.

“KÖYLERİMİZDEN ETMEYİN”

Eyleme katılan köylüler de topraklarından ayrılmak istemediklerini belirterek yetkililere seslendi. Bir köy sakini, “Uşak’ın suları bizim köyümüzden gidiyor. Atamızın, dedemizin yaşadığı toprağı bırakıp nereye gideceğiz? Torunlarımızın geleceği ne olacak?” diye sordu. Bölgede bazı tarım arazilerinin yüksek bedellerle satın alındığını öne süren başka bir yurttaş ise “Oradan altın değil, pırlanta çıksa ne işe yarar? Sağlığımız gidiyor, oksijen kalmıyor. Bizleri köylerimizden etmeyin” çağrısında bulundu. Köylüler; vali, milletvekilleri, üniversiteler ve bilim insanlarından bölgeye gelerek kapsamlı inceleme yapmalarını isterken, “Buralar çöl olmasın, Ege Bölgesi’nin akciğerleri kanser olmasın” dedi.