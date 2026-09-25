Usta Şair Nahit Ulvi Akgün İzmir’de anıldı

Ulusal Eğitim Derneği, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, Tiyatro Ege ve İzmir Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu iş birliğiyle Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum şair ve yazar Nahit Ulvi Akgün’ü anmak amacıyla "Edebiyatımızda Nahit Ulvi Akgün" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği salonunda gerçekleştirilen etkinliğin yönlendiriciliğini Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay üstlendi. Söyleşiye şair-yazar Asım Öztürk ile "Şair Nahit Ulvi Akgün Yaşamı Sanatı ve Eserleri" kitabının yazarı, şair-yazar Atila Er konuşmacı olarak katıldı.

İzmir Kent Konseyi Mübadil ve Balkan Göçmenleri Meclisi Kolaylaştırıcısı Hasan Yoruldu'nun açılış konuşmasıyla başlayan programda, Akgün'ün hayatı, edebi kişiliği ve edebiyat dünyasındaki izleri ele alındı.

"BİRİSİ" ŞİİRİNİN EDEBİ YOLCULUĞU ANLATILDI

Konuşmacılardan şair-yazar Atila Er, Nahit Ulvi Akgün’ün yaşamına ilişkin kesitler paylaşarak şairin Samim Kocagöz’ün yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdiğini, eşi Melahat Hanım ile olan evlilik sürecini ve İzmir’de ses getiren "Sessiz Şiir" sergisini anlattı. Akgün’ün edebiyat dünyasında mizahi ve eleştirel kimliğiyle tanındığına dikkati çeken Er, Salah Birsel ile Akgün arasında geçen anekdotları aktardı. Akgün’ün ölümünün ardından Melahat Hanım’ın onayıyla şair hakkındaki eserini yayına hazırladığını belirten Er, usta şairin halk arasında oldukça popüler olan ancak kime ait olduğu sıkça unutulan "Birisi" isimli şiirinin hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

Programda Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay, Akgün’ün hafızalarda yer eden "Birisi" adlı şiirini seslendirdi.

"İZMİR, DÖNEMİN ÖNEMLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDENDİ"

Söyleşinin diğer konuşmacısı şair-yazar Asım Öztürk ise Akgün’ü edebiyata mizah ve eleştiriyi başarıyla dahil eden bir şair olarak nitelendirdi. Akgün ve Salah Birsel’in Behçet Necatigil çizgisini takip ettiklerini ifade eden Öztürk, şairlerin yaşadığı dönemde İzmir’in en az İstanbul kadar dinamik bir kültür ve sanat merkezi olduğunu vurguladı. Öztürk, Akgün’ün sağlığında 8 şiir kitabının basıldığını, vefatının ardından ise tüm eserlerinin "Birisi" adı altında tek bir kitapta toplandığını hatırlattı. Etkinlik sonunda, Akgün’ün adının memleketi Milas’ta bir sokağa verildiğinin hatırlatılması üzerine kendisi de Milaslı olan Osman Gazi Oktay, söyleşinin Milas’ta da gerçekleştirilmesi için Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile iletişime geçeceklerini belirterek programı sonlandırdı.