Üzümcü fiyat bekliyor

Manisa’da üzüm hasadı için geri sayım sürerken Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bu yıl rekoltenin 300 bin tonun altına düşmeyeceğini söyledi. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerine dikkat çeken Yalvaç, Manisa’nın üzüm üretiminde önemli merkezleri olan Saruhanlı, Gölmarmara, Alaşehir, Ahmetli, Salihli ve Sarıgöl’de bu yıl yüksek rekolte beklendiğini söyledi. Rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkabileceğini belirten Yalvaç, “300 bin tondan aşağı olmayacak. Tahmin ediyorum, 300 binden aşağı kesin olmaz. Geçen senenin hemen hemen iki katı kadar bir rekoltemiz var” diye konuştu.

“GİRDİ MALİYETİ YÜZDE 170 ARTTI”

Bağcılıkta artan maliyetlerin üreticiyi zorladığını vurgulayan Yalvaç, “Üzümü kesip kaldırdıktan hemen bir iki ay sonra ip bağlaması, budaması, damlama borularının çekilmesi, ilaçlamaları, küllemesi, bakırı, gübresi, ot ilacı ve bordo bulamacı derken işçi maliyetleriyle birlikte giderlerimiz çok çok arttı. Geçen sene bu zamanda 48-50 lira olan mazotumuz şu an 80-82 lira oldu. İşçi yevmiyelerimiz 900-1000 lirayken 1800- 2000 liraya çıktı. Tüm girdi maliyetlerimizde geçen seneye göre yüzde 60 ile yüzde 170 civarında artış var” dedi.

“7 NUMARA ÜZÜM 150 TL’NİN ALTINA DÜŞMEMELİ”

Geçen yıl 120 TL olan üzüm fiyatının bugün 80-85 TL seviyelerine kadar gerilediğini belirten Yalvaç, TMO’nun açıklayacağı fiyatın bağcılığın geleceği açısından kritik olduğunu söyledi. Üzümlerin kalite numaralarına göre sınıflandırıldığını hatırlatan Yalvaç, “7, 8, 9, 10 numara diye gider. 10 numara en iyi üzümdür. Biz 7 numara, yani en düşük üzümün tavan fiyatının 150 TL’den aşağı olmasını istemiyoruz. Çünkü öbür türlü bağlar sökülür, bağcılık bırakılır. Ben de çiftçiyim, aynı zamanda kuru üzüm üretiyorum. Bu maliyetlerle artık bağcılık yapılmaz” dedi. Yalvaç, son olarak TMO’nun kuru üzüm alım fiyatını en geç bu hafta içerisinde açıklamasını beklediklerini belirterek üreticinin hasada fiyatı bilerek girmesinin önemine dikkat çekti.

ÇİFTÇİ-SEN’İN ÜZÜM TALEPLERİ

Üzüm üreticileri, verimli bir sezon geçirmelerine karşın ürünlerini bekledikleri fiyatlardan satamamaktan şikâyetçi olduğunu ifade eden Çiftçi-Sen yazılı bir açıklama yayımlayarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

• Çiftçi sendikalarının fiyat belirleme süreçlerine dahil edilmesi,

• TARİŞ’in üreticilerin söz ve karar sahibi olacağı şekilde yeniden yapılandırılması ve kuru üzüm alımında etkin rol üstlenmesi,

• Maliyet, kâr ve insanca yaşam payı dikkate alınarak belirlenen referans fiyat üzerinden TARİŞ aracılığıyla destekleme alımı yapılması,

• Şaraplık üzüm üreticilerinin ürünlerini işleyerek satabilmelerinin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılması,

• Tarım alanlarını ve üretimi olumsuz etkileyen enerji ve madencilik faaliyetlerinin sınırlandırılması,

• Üreticiyi mağdur eden kişi ve şirketlere karşı caydırıcı yasal düzenlemeler getirilmesi,

• Tarım Sigortaları Yasası’nın yeniden düzenlenmesi, n Agroekolojik üretim yapan çiftçilerin kamu tarafından desteklenmesi.

• Agroekolojik üretim yapan çiftçilerin kamu tarafından desteklenmesi