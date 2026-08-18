Yangının ardından minik Umut’un yüzü yeniden güldü

Seydikemer’in Bayır Mahallesi’nde 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü tarım alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın, çevredeki mahalleleri de etkisi altına aldı. Yangının etkilediği Çatak Mahallesi’nde yaşayan Buhuroğlu ailesi de zor anlar yaşadı. Ailenin küçük oğlu Umut’un çok sevdiği bisikleti yangında zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

UMUT’UN BİSİKLET SEVİNCİ

Yangının ardından bölgede çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürürken diğer yandan minik Umut’un kaybettiği bisikletinin yerini yenisiyle doldurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Umut’u ziyaret ederek kendisine yeni bir bisiklet hediye etti. Yangının ardından yaşadığı üzüntünün yerini yeni bisikletine kavuşmanın heyecanına bıraktığı Umut’un mutluluğu, ailesine de duygusal anlar yaşattı.

Yeni bisikletini teslim alan Umut, kısa sürede pedal çevirmeye başlarken yüzündeki gülümseme yangının bıraktığı zor günlerin ardından güzel bir anıya dönüştü.

MİNİK UMUT: AHMET AMCAYA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yangında bisikletini kaybeden minik Umut Kerim Buhuroğlu; “Çıkan yangında bisikletim yanmıştı. Bisikletimin yandığını görünce çok üzülmüştüm. Yeni bisikletimi getirdiklerinde ise çok mutlu oldum. Hemen denedim, birkaç tur attım. Yeni bisikletim için Ahmet amcaya çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BUHUROĞLU: UMUT’UN YÜZÜ YENİDEN GÜLDÜ

Çatak Mahallesi sakinlerinden Umut’un babası Tunahan Buhuroğlu; “Umut’u ve bizleri çok sevindirdiniz. Yangında bisikleti yanmıştı, yangın çok büyüktü ve Umut da yangında çok korktu. Korkmasın diye evden uzaklaştırdığımız oğlumuz dönünce bisikletinin yandığını görüp çok üzülmüştü. Şimdi yeni bisikletini alınca çok mutlu oldu. Bisikletin yanında gelen hediyelerle birlikte yüzü yeniden güldü. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen bölgelerde vatandaşların yanında olmaya, ihtiyaçları yerinde tespit ederek yaraları dayanışmayla sarmaya devam ediyor.