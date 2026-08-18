Yazar Kemal Yalçın'ı Türkiye’ye almadılar

Yazar Kemal Yalçın, 9 Aralık 2025 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğunu öğrendi. Yaklaşık 11 saat havalimanında bekletildiğini belirten Yalçın, daha sonra Türkiye'ye girişine izin verilmeden Almanya'ya geri gönderildi. Yalçın, giriş yasağının nedenine ve hukuki dayanağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, yasal süre içinde Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Yalçın'ın açıklamasına göre, Türkiye'de hakkında açılmış herhangi bir ceza davası ya da verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Yalçın, Ankara İdare Mahkemesi'nin talebine rağmen giriş yasağına dayanak oluşturan ihbar, bilgi veya belgelerin sekiz aydır avukatlarına iletilmediğini belirtti. Bu durumun etkili savunma yapmasını engellediğini ifade eden Yalçın, "Hakkımdaki kararın hangi somut bilgi ve gerekçeye dayandığını bilmediğim için bu karara karşı etkili biçimde savunma yapma imkânım ciddi biçimde kısıtlanmaktadır" dedi.

"30 YIL BOYUNCA SERBESTÇE GİRİP ÇIKTIM"

12 Eylül askeri darbesinin ardından Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını, 13 yıl Almanya'da vatansız (haymatlos) statüsünde yaşadığını belirten Yalçın, 1995 yılında Türkiye'deki tüm siyasi davalarından beraat ettiğini söyledi. 1995 yılından itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca Türkiye'ye serbestçe girip çıktığını vurgulayan Yalçın, bugün gerekçesi açıklanmayan bir giriş yasağıyla karşı karşıya kalmasının "ağır ve anlaşılması güç bir durum" olduğunu ifade etti.

"BARIŞI SAVUNAN BİR YAZARA GİRİŞ YASAĞI ÇELİŞKİDİR"

Almanya'da 30 yıl Türkçe öğretmenliği yaptığını ve 2018 yılında emekli olduğunu belirten Yalçın, bugüne kadar 40 kitap yayımladığını, eserlerinin 16 dile çevrildiğini hatırlattı. Edebiyat çalışmaları ile halklar arasında dostluk ve barışa katkıları nedeniyle çok sayıda ödüle layık görüldüğünü ifade eden Yalçın, "Emanet Çeyiz" romanıyla 1998 Abdi İpekçi Türkiye Dostluk ve Barış Özel Ödülü ile 1999 Türkiye-Yunanistan Dostluk ve Barış Ödülü'nü aldığını, 2019 yılında ise Denizli Kitap Fuarı'nda "Türkiye'yi Yurt Dışında En İyi Temsil Eden Yazar" ödülüne değer görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de toplumsal barış ve demokratik çözüm arayışlarının yeniden gündemde olduğu bir dönemde, hayatı boyunca barış ve dostluğu savunmuş bir yazar hakkında giriş yasağı uygulanmasının çelişkili olduğunu dile getiren Yalçın, yetkililere çağrıda bulundu.

Yalçın, hakkındaki giriş yasağının somut gerekçesinin ve hukuki dayanağının açıklanmasını, savunma hakkını etkin biçimde kullanabilmesinin sağlanmasını ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğü giriş yasağının kaldırılmasını talep etti.

44 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Yalçın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Dünya benim vatanım, Almanya ikinci vatanım, Türkiye ise anavatanımdır. Hayatımın son yıllarında anavatanıma özgürce gidip gelmek, ailemi, dostlarımı ve okurlarımı görmek istiyorum. Umutluyum, bugünler de geçecek. Yazmaya devam edeceğim."

KEYSAN: SANAT ORTAK İNSANLIK BAHÇESİDİR

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Denizli Temsilcisi Hakan Keysan da yazar Kemal Yalçın'a yönelik tutuma tepki gösterdi. Açıklamasında sanatın ve aydın olmanın evrensel boyutuna dikkat çeken Hakan Keysan, sanatın hiçbir ırk, mezhep veya ideolojiye yaslanmadan özgürlük ve barış diliyle konuşması gerektiğini ifade etti. Gerçek bir aydın olmanın yerelde dahi evrensel değerleri savunmaktan geçtiğini belirten Keysan, tüm insanlığın aydınlanması için sınırsızca üretmenin önemine vurgu yaptı.

“KEMAL YALÇIN TOPLUMLAR ARASI BARIŞIN KALEMİ OLMUŞTUR”

Yazar Kemal Yalçın’ın eserleri ve duruşuyla ayrıştırma ile savaştırma gibi örgütlü şiddet biçimlerinin karşısında yer aldığını belirten Keysan, Yalçın'ın evrensel tutumuna değindi. Yalçın’ın kendi ülkesine giriş yapamamasına ilişkin süreci sorguladıklarını belirten TYS Denizli Temsilcisi, demokratik bir ülkede hukukun üstünlüğünü talep etmenin bir lüks olmadığını ifade etti.

HUKUKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda duyarlı tüm aydın, sanatçı ve yazarlar adına çağrıda bulunulurken, Kemal Yalçın'ın ait olduğu topraklara dönebilmesi için mevcut sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması talep edildi.