YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı açıldı: 'Silivri tehditlerine boyun eğmeyeceğiz'

YENİ Parti İzmir’deki ilçe binalarının açılışını sürdürüyor. YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, YENİ Parti Çiğli Kurucu Başkanı Erkan Akar, YENİ Parti İzmir İl yöneticileri, İzmir Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyeleri ile vatandaşların geniş katılımıyla YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığının açılışı gerçekleştirildi. Çiğli Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ile Akar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirirken, düzenlenen törende konuşan Günaydın, Silivri tehditlerine boyun eğmeyerek siyaset yapmaya devam edeceklerini vurguladı. YENİ Parti’nin İzmir’de ve Çiğli’de halkın hayatına dokunan bir siyaset yapacağı Başkan Güç tarafından vurgulanırken, Akar ise Çiğli’ye iktidar tarafından yeterli ilginin gösterilmediğini belirtti.

GÜNAYDIN: “ATATÜRK’ÜN KAZANIMLARINI KISKANIYORLAR”

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin pek çok özgürlüğe öncü olduğunu ve bunun bazı kesimler tarafından kıskanıldığını aktaran YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Bu memleket Cumhuriyetle, çok partili demokrasiyle tanıştı. İsviçre’den, Fransa’dan önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi, Medeni Kanun’u hayata geçirdi. Dört bir yanını demir ağlarla ördü; madenlerini, fabrikalarını kurdu. Savaş meydanlarında kazandığı başarıyı kısa sürede siyasette ve kalkınmada da gösterdi. Fakat bunu bir rövanş olarak görenler bu durumu hiç unutmadılar. Zorda kaldıklarında Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınan, fırsat bulduklarında ise Cumhuriyetin kurucularına ‘iki ayyaş’ demekten çekinmeyen zihniyeti hepimiz çok iyi biliyoruz. Onlar bu topraklarda yenilmeye mahkumdur. İşte bu gidişata dur demek için bir kadro ortaya çıktı ve ‘Meydan okumanıza son vereceğiz’ dedi. 31 Mart 2024’te yüzde 38 oyla Türkiye’nin birinci partisi olduk, kilit belediyeleri kazandık. Görüldü ki ilk genel seçimde de iktidarı tıpkı yerelde olduğu gibi kazanacağız. O tarihten itibaren önümüze engeller ve kumpaslar çıkarmaya başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu tutukladılar. Pazar günü kendisini ziyaret ettim; İzmir’e, Çiğli’ye geleceğimi söylediğimde hepinize kucak dolusu selamlarını iletti. Aynı şekilde; hafta sonunu Rize ve Trabzon’da geçiren, yarın Kocaeli’de, ertesi gün Kayseri’de olacak Genel Başkanımız Özgür Özel’in de sizlere çok selamı var” dedi.

GÜNAYDIN: “OTOBÜSLER SİZİN OLSUN”

İktidara yürüyen yolda kurulan tuzaklara halkın desteği sayesinde boyun eğmeyeceklerini belirten Günaydın, “Bu yürüyüşü durdurmak için her yolu denediler; belediye başkanlarımızı tutukladılar. Ardından Siyasi Partiler Yasası’nda karşılığı olmayan "mutlak butlan" kavramını uydurdular. Bu, dünya demokrasi tarihi adına bir utanç günüdür ve bunu lanetliyoruz! Sandılar ki butlan kararıyla, baskınla, ihraçlarla bu yapıyı dağıtabilirler. Genel Başkanımızın çok güzel bir benzetmesi var: ‘O karpuzu elinize alıp bıçakla giriştiniz; sapı sizde kaldı, karpuz bizde!’. Çünkü sokaklar gerçeğin farkında. Sokaklar, iktidarın kimi ve neyi tehdit ettiğini görüyor. Bizi Silivri’yle, fezlekelerle tehdit edenlere sesleniyoruz: Elinizden geleni arkanıza koymayın! Vatandaşın göz hizasında, yürek yüreğe siyaset yapıyoruz. Sokaklar bize ‘Sakın pes etmeyin’ diyor. Paralarımıza, binalarımıza, otobüslerimize el koyarak bizi atıl bırakacaklarını sandılar. Bilmiyorlar ki bize bir park bankı bile yeter; bankın üzerine çıktığımızda vatandaş bizi bağrına basıyor. Otobüsler de paralar da sizin olsun! Anadolu’da bizim için mücadele eden halkımız oldukça bu Cumhuriyeti kimse yıkamayacak” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜÇ: “SİYASET İNSAN HAYATINA DOKUNURSA DEĞERLİDİR”

Vatandaşların hayatlarının AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle giderek zorlaştığını ve bu zorluğu gidermek amacıyla siyaset yaptıklarını aktaran YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, “Bugün YENİ Parti’mizin Çiğli’deki yeni yuvasını hep birlikte açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Çiğli; emeğin, üretimin, sanayinin ve dayanışmanın güçlü olduğu, Cumhuriyet değerlerinin kök saldığı önemli bir kenttir. Bu nedenle bugün burada açtığımız ilçe başkanlığımızı; Çiğli’nin sorunlarının konuşulduğu, vatandaşımızın sesinin duyulduğu ve çözümün birlikte üretildiği bir buluşma noktası olacaktır. Cumhuriyetimizi adaletle, demokrasiyle ve refahla güçlendirmek; Büyük Taarruz’un bize bıraktığı bağımsızlık ve millet iradesini gelecek nesillere taşımaktır. Çünkü vatandaşımızın hayatı giderek zorlaşıyor. Emeklimiz geçinemiyor. İşçimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Esnafımız artan maliyetlerle mücadele ediyor. Gençlerimiz yarınından endişe ediyor. İnsanlarımız siyasetin bitmeyen tartışmalarından yoruldu. Milletimiz artık kendisini anlayan, sorunlarına çözüm üreten ve geleceğe dair yeniden güven veren bir siyaset istiyor. YENİ Parti işte bu ihtiyacın sonucunda doğdu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Türkiye’nin yeni bir söze, yeni bir anlayışa ve güçlü bir değişim iradesine ihtiyaç duyduğu bir dönemde büyük bir sorumluluk üstlendi. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık daha fazla sahada olacağız. Çiğli’nin mahallelerinde vatandaşımızı dinleyeceğiz. İşçinin sofrasındaki sıkıntıyı, esnafın derdini, emeklinin geçim mücadelesini, gençlerin beklentilerini siyasetin gerçek gündemi haline getireceğiz. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset, insanların hayatına dokunabildiği ölçüde değerlidir. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, Cumhuriyet’e ve demokrasiye inanan, adalet ve huzur isteyen herkesi bu yürüyüşe davet ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN GÜÇ: ÇİĞLİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR

YENİ Parti olarak milletin kaybettiği umudu yeniden yeşertme sorumluluğu taşıdıklarını aktaran Başkan Güç, “Sevgili Çiğlililer, Bizler Cumhuriyet’in evlatları olarak bugün başka bir sorumluluğun sahibiyiz: Milletimizin kaybolan umudunu yeniden büyütmek, ülkemizi içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkarmak ve çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde çıktığımız bu yolda, İzmir üzerine düşeni yapacaktır. Çiğli üzerine düşeni yapacaktır. İzmirliler olarak sorumluluğumuzu biliyor ve çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruz’un bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı şimdiden kutluyorum. Çiğli İlçe Başkanlığımızın açılmasında emeği bulunan başta ilçe başkanımız ve yönetimi olmak üzere meclis üyelerimize ve bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Çiğli ilçe başkanlığı herkese açık bir umut kapısıdır. Bu umut ve mücadele milletimizindir” ifadelerini aktardı.

AKAR: İKTİDAR ÇİĞLİ’YE HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖSTERMİYOR

Çiğli’nin sosyal ve ekonomik potansiyeline dikkat çeken YENİ Parti Çiğli Kurucu Başkanı Erkan Akar, ilçeye iktidar tarafından yeterli değer gösterilmediğini belirterek, “Bugün burada toplanmamızın tek bir sebebi var: Bu ülkeyi, bu mahalleleri, bu sokakları sahipsiz bırakmamak! En önemlisi de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bu onurlu yürüyüşünde onu yalnız bırakmamaktır. Bugün bir tarih yazıyor, Çiğli'de YENİ Parti İlçe Başkanlığımızın kapılarını açıyoruz. Bu bina sadece dört duvar ve bir tabeladan ibaret değildir. Burası Çiğli'nin derdini dinleyeceğimiz evimiz; Atatürk'ün ışığının, sol dayanışmanın ve halkın umudunun adresi olacak yeni umut kapımızdır. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü şiar edinenleriz. Biz aynı zamanda soluz! Sol; İZBAN'da işe giden işçinin hakkını savunmaktır. Sol; Ataşehir'de, Güzeltepe'de, İnönü'de faturasını ödeyemeyen annenin yanında durmaktır. Sol; Katip Çelebi'de, Dokuz Eylül'de, Ege Üniversitesinde gelecek kaygısı taşıyan gencimize ‘Bu ülke senin’ diyebilmektir. Sol; Çiğli Organize'de alın teri dökene, Sasalı'da üretmeye çalışan çiftçinin sesi olmaktır. Çiğli; sanayisi, üniversitesi, havalimanı ve köyleriyle Ege'nin kalbi olan özel bir yerdir. Fakat görüyoruz ki Çiğli de İzmir de iktidardan hak ettiği değeri göremiyor. Geçen hafta makam aracı kurşunlanan Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız'a huzurlarınızda bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kötülükler karşında hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağımızı vurguluyorum. Tarih, bizi yolumuzdan döndürmek isteyenleri değil; bizimle birlikte yürüyenleri yazacak!” dedi.