YENİ Parti Güzelbahçe ilçe başkanlığı açıldı

YENİ Parti İzmir İlçe binalarının açılışı aralıksız devam ediyor. Güzelbahçe İlçe Başkanlığı’nın açılışı için ilçede düzenlenen törene YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ile Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Ayşe Akın, YENİ Parti İzmir Yönetim Kurulu Üyeleri, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, YENİ Parti Güzelbahçe Kurucu İlçe Başkanı Bilgin Akdoğan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Güç, siyasi gündemin yanı sıra Güzelbahçe’nin yerel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, partinin iktidar hedefini de vurguladı.

CHP’yi birinci parti yapan kadrolardan çekinen iktidarın giriştiği siyasi ve hukuki operasyonlar ile iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını aktaran YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, “Bu ağır süreç, travmatik süreç aslında yerel seçimlerle birlikte başladı. Yerel seçimlerle birlikte aslında yeni başlayan değişim hareketinin büyük başarısıyla beraber mevcut otokratik iktidar ne yapacağıyla alakalı bir planlama yaptı ve ilk süreci bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’yla beraber başlattı. Belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza hırsız yakıştırması yapmaya ve halkı buna inandırmaya çalıştılar. Tehditle bizim yöneticilerimizi devşirmeye başladılar. Aydın’da yaptılar bunu, Afyon’da yaptılar bunu...

O belediye başkanlarını devşirerek oradaki yerel gücü kendilerine almaya çalıştılar. Ancak görüldü ki halkımız bunlara inanmıyor. Halkımız bu yapılanların doğru olmadığını da görüyor. İstediği sonucu alamayan iktidar bu kez de gözünü son seçimde Türkiye’nin birinci partisi olmuş baba ocağımıza dikti. Dediler ki; ‘biz bu partiyi yüzde 10-15 bandına sıkıştırırsak tekrar iktidar oluruz.’ Bunu da bizim içeride koltuk sevdalısı olan kişileri kullanarak yapmaya çalıştılar. Gelinen noktada bu mücadeleyi, ülkeyi bu tek adam çıkmazından kurtarma mücadelesini, yeni bir yolda ve yeni bir partide yapma kararı aldık. Ancak bu hareket Genel Başkanımızın veya bizlerin değildir. Bu hareket kesinlikle milletimizin isteği ve beklentisiyle çıkmış bir yoldur” diye konuştu.

BAŞKAN GÜÇ: “MANDALİNALAR DALINDA KALMAYACAK”

Türkiye’yi yöneten tek adam rejiminin üreticiyi ve emekçiyi düşünmediğini vurgulayan Başkan Güç, “Bugün açıklanan ekonomik verilerde bu sene yüzde 35 civarında bir enflasyon var deniyor. ENAG verilerinde yüzde 50’den fazla enflasyon olduğu söyleniyor. Ve 10 yıldır bu enflasyon var. 10 yıldır yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 enflasyonla biz yaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden biz bu mücadeleyi büyütmek zorundayız.

Güzelbahçe’mizin simgesi olan o güzelim mandalina üreticisi bugün mazotun, gübrenin, ilacın altında ezilmiş durumda. Üretici malını dalından toplayamıyor, toplasa tüccarın verdiği fiyat maliyetini kurtarmıyor. Bu ülkeyi tek adam anlayışıyla, dayatmalarla yönetmeye çalışanlar ne tarımı düşündü ne üreticiyi ne de Güzelbahçe’nin mandalinasını. Biz YENİ Parti olarak tam da bu tek adam rejimine ve onun yarattığı yıkıma karşı mücadele ediyoruz!

Üreten, toprağına sahip çıkan devleti ve halkçı belediyeciliği yeniden kuracağız. Kendi kendine yeten bir ülkeyi bu tek adam iktidarı üretim yapamaz hale getirmiştir. Biz YENİ Parti olarak tam da bunu söylüyoruz: Üreten, toprağına sahip çıkan devleti ve belediyeciliği yeniden kuracağız. Senin o mandalinan dalında kalmayacak teyzem. Kooperatifleşmeyle, belediyelerimizin alım garantileriyle, doğrudan üreticiden tüketiciye kuracağımız köprülerle üreticimizin de Güzelbahçe’mizin de hakkını koruyacağız” ifadelerini aktardı.

ARSLAN: “ÖZEL’E YENİLMEYİ HAZMEDEMEDİLER”

CHP’deki butlan yönetiminin değişim hareketine yenilmeyi hazmedemediğini belirten YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Ben mühendis kökenli bir siyasetçiyim. Bizim bir sloganımız vardı: ‘Sen yoksan 1 eksiğiz.’ Bugün Güzelbahçe’de yoklama 1 kişi eksik. O da biliyorsunuz, haksız şekilde tutuklu olan Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay. Onun da ben kalbinin burada olduğunu biliyorum. Geçmişte de Güzelbahçe böyle badireli süreçlerden geçti. O gün de arkadaşlarımız maalesef tutuklandı. Ama geldiğimiz süreçte ne oldu? Ertan Ağabeyimiz de beraat etti.

Aziz Kocaoğlu bu memlekette 397 yılla yargılandı. Ama ne oldu? Aziz Kocaoğlu bugün sokakta yürüdüğünde herkesin başkanı; oy versin, vermesin. Hiç kimse soruşturulamaz değildir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Herkes yapmış olduğu görev neticesinde soruşturulabilir, bilgisine başvurulabilir. Ama masumiyet karinesi asla zedelenmemeli! Biz muhalefet olsun diye de bir parti kurmadık.

Biz bu partiyi halkımızla birlikte iktidar olsun diye kurduk. Biz partimizi ilk seçimde iktidar yapacağız! Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakıp gelip bir parti açmak. Ama hepiniz bu işi çok daha iyi biliyorsunuz, biz buna mecbur bırakıldık! Atatürk’ün emaneti dediğimiz, baba ocağı dediğimiz yere yargı kararıyla, burada da şerefli Türk polisini alet ederek girdiler. Birileri ‘mutlak butlan’ diyor, birileri ‘mutlak sultan’ diyor; bizse ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyoruz! Recep Tayyip Erdoğan’a bile yenilmeyi hazmettiler ama bu partinin evladı Özgür Özel’e, değişimine, delegenin iradesine hazmedemediler ve geldiler orada mutlak butlan olarak oturmaya devam ediyorlar. Biz eski partimizle bir polemiğe girmek istemiyoruz. O koltuklar sizin olsun, milletimiz bizimdir! Biz milletimizle beraberiz” ifadelerini aktardı.

ÖSEN: “ÖNÜMÜZDE İKTİDAR VAR”

İktidara giden yolun halk ile doğrudan iletişimden geçtiğini dile getiren YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “Bu yola halkın desteğiyle çıktık. İsmimizi halk koydu. Bütçemizi halk finanse etti ve bütün sorumluluğumuz da sadece halka. Arkamızda neleri bıraktık? Arkamızda bütün kavgaları bıraktık, didişmeleri bıraktık, ayağımıza pranga olan sorunları bıraktık. Artık hep beraber sadece önümüze bakıyoruz. Ve önümüzde ne var? İktidar var.

Tabii ki bizim ayağımızı bastığımız yer, esas durduğumuz yer yine aynı: Cumhuriyet’in değerleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları. Şimdi esnafımızla, emeklimizle, gençlerle konuşup ülkede sorunlara çözüm önerilerimizi anlatacağız. Daha önce bize oy vermeyenleri ikna edeceğiz. Bu konuda da örgütümüze büyük görev düşüyor” dedi.

AKIN: “GELECEĞE UMUTLA YÜRÜYELİM”

Demokrasiye ve adalete sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıdıklarını aktaran Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, “Her yeni başlangıç bir umuttur. Ve bu umudumuzu hep birlikte yitirmeyeceğiz. Bu siyasi süreçte Genel Başkanımız Özgür Özel’in de her fırsatta dile getirdiği gibi; demokrasiye, adalete, hakka, hukuka sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.

Ben de bu sorumluluk içerisinde hep birlikte, birlikte beraber olarak bu başlangıcın bizlere umut getirmesini diliyorum ve hep birlikte bu kapıları açıyoruz ve hep birlikte geleceğe umutla yürüyelim” şeklinde ifadeler aktardı.

AKDOĞAN: “HALK İSTEDİ KENDİ PARTİSİNİ KURDU”

Butlan süreci ile birlikte çok şey yaşandığını ve bu sürecin sonucunda halkın YENİ Parti’yi kurduğunu belirten YENİ Parti Güzelbahçe Kurucu İlçe Başkanı Bilgin Akdoğan, “Son 4 ayda çok şey öğrendik. Önce hayatımıza daha önce hiç duymadığımız ‘mutlak butlan’ diye bir kavram girdi. Ne olduğunu araştırarak öğrendik. Ama bir şey daha öğrendik: Halk isterse yeni bir yol açabilir. Halk isterse kendi partisini kurabilir ve hatta adını da koyabilir. Ve bütün bunların sonunda hep birlikte YENİ Parti’yi kurduk.

Burası sadece bir ilçe binası değil; umudun, mücadelenin ve millet iradesinin buluşma noktası olsun. Buradan omuz omuza, el ele iktidara yürüyeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz, yolumuz açık, hedefimiz iktidar” diye konuştu.