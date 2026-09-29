YENİ Parti İzmir’de kongre takvimi belli oldu

YENİ Parti’de ilçe kongreleri öncesinde İzmir’in 20 ilçesinde gerçekleştirilen ön seçimlerin sonuçları belli oldu. Bazı ilçelerde tek adayla sandığa gidilirken Gaziemir, Çiğli, Güzelbahçe, Tire, Karaburun ve Narlıdere’de birden fazla aday yarıştı. Ön seçim sürecinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri ile il başkanlığı ön seçimi ve il kongresinin takvimi de netleşti.

YENİ Parti’nin İzmir’de ilçe kongreleri öncesinde başlattığı ön seçim süreci kapsamında Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Aliağa ve Tire’de üyeler sandık başına gitti.

Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Selçuk’ta ön seçimler tek adayla gerçekleştirildi.

GAZİEMİR’DE 21 OY FARK

En çekişmeli yarışlardan biri Gaziemir’de yaşandı. Orkan Yılmaz ile kurucu İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı’nın karşı karşıya geldiği ön seçimde Yılmaz 764 oy aldı. Şırlancı ise 743 oyda kaldı. Böylece Yılmaz, 21 oy farkla yarışı önde tamamladı.

Tire’de mevcut İlçe Başkanı Gürol Soyuer ile İlçe Başkan Yardımcısı Ersin Güngör yarıştı. Güngör 434, Soyuer ise 430 oy aldı. Güngör yalnızca dört oy farkla ön seçimi önde tamamladı.

Çiğli’de kurucu İlçe Başkanı Erkan Akar ile Serkan Kaçar yarıştı. Sandık sonuçlarına göre Akar 796 oy alırken Kaçar 382 oyda kaldı.

Güzelbahçe’de Altan Güzel ile Mehmet Cengizhan Kütükçü karşı karşıya geldi. Güzel 515 oy alırken Kütükçü 36 oyda kaldı.

Karaburun’da kurucu İlçe Başkanı Erdal Şubaşı’nın katılmadığı seçimde Yasemin Atalay ile Levent Zorbay yarıştı. Atalay 222, Zorbay ise 140 oy aldı.

Narlıdere’de kurucu İlçe Başkanı Mesut Durgun ile Banu Ufacık yarıştı. Durgun 539, Ufacık ise 216 oy aldı. Seçimde yedi oy geçersiz sayıldı.

Konak’ta kurucu İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ön seçime tek aday olarak katıldı. Toplam 2 bin 165 oyun kullanıldığı seçimde Kalmaz 2 bin 162 oy aldı.

Karşıyaka’da kurucu İlçe Başkanı Levent Güçlü tek aday olarak sandığa gitti. 4 bin 598 kayıtlı üyenin bulunduğu ilçede bin 492 geçerli oy kullanıldı.

Seferihisar’da kurucu İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar adaylık başvurusu yapmadı. Uzlaşı adayı olarak ön seçime giren Bülent Halis Bozkurt 623 oy aldı.

Dikili’de kurucu İlçe Başkanı Emre Kırlı seçime tek aday olarak girdi. Kırlı 817 oy aldı.

Aliağa’da İlçe Başkanı Barış Eroğlu ön seçime tek aday olarak katıldı. Seçime 889 üye katılırken Eroğlu 880 oy aldı, dokuz oy geçersiz sayıldı.

Bornova’da kurucu İlçe Başkanı Ertürk Çapın ön seçimde aday olmadı. Mübeccel Timaç tek aday olarak sandığa girdi.

Foça’da kurucu İlçe Başkanı Kenan Düzgün tek aday olarak katıldığı ön seçimde 558 oy aldı. Karabağlar’da Volkan Gürboğa’nın karşısında adaylık hazırlığı yapan Emin Kemal Çağlar’ın gerekli imzaya ulaşamaması üzerine Gürboğa seçime tek aday girdi ve bin 129 oy aldı. Balçova’da ise İlçe Başkanı Murat Aküzüm’ün tek aday olduğu ön seçimde 691 oy kullanıldı.

KONGRE MARATONU 3 EKİM’DE BAŞLAYACAK

YENİ Parti İzmir’de ön seçim sürecinin ardından ilçe kongrelerinin takvimi de belli oldu. İzmir’in 30 ilçesinin 26’sında gerçekleştirilecek kongreler 3 Ekim’de başlayacak. İlçe kongreleri süreci, 6 Ekim’de Ödemiş’te yapılacak kongreyle sona erecek.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler il başkanlığı yarışına çevrilecek. YENİ Parti İzmir’de il başkanlığı ön seçimi 18 Ekim’de gerçekleştirilecek. İl kongresi ise 25 Ekim’de yapılacak.