YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç: YENİ Parti umudun partisidir

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı olarak göreve başlayan Çağatay Güç ve il yönetim kurulu Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk bıraktı. YENİ Parti’ye katılan ilçe belediye başkanları ve üyelerin de katıldığı tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

YENİ Parti İl örgütünün ilk çelenk sunumunu yaptığını aktaran Güç, YENİ Parti’nin Cumhuriyeti güçlendirmek ve Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için kurulduğunu ifade etti.

Güç, “Yeni Parti; milletimizin umudunu büyütmek, Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için kurulmuştur. Geçinemeyen emeklinin, emeğinin karşılığını alamayan işçinin, toprağından vazgeçmek zorunda kalan çiftçinin, geleceğinden endişe eden gencin, adalet ve güven isteyen kadınların, çocuklarına daha güzel bir Türkiye bırakmak isteyen anne ve babaların sesi olmak için kurulmuştur. Yeni Parti’yi adalet özlemi kurmuştur. Yeni Parti’yi özgürlük talebi kurmuştur. Yeni Parti’yi çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumluluk kurmuştur. Yeni Parti’yi milletimizin değişim talebi kurmuştur. Ve biz bu sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Türkiye’nin yeniden adalete güvenmeye ihtiyacı vardır. Devletin kurumlarına güvenmeye, liyakate güvenmeye, çalıştığında karşılığını alacağına güvenmeye ihtiyacı vardır. Gençlerimizin bu ülkede hayal kurabilmeye, kadınlarımızın güven içerisinde yaşayabilmeye, emeklilerimizin insanca bir yaşam sürebilmeye ihtiyacı vardır. Kısacası Türkiye’nin yeniden umut etmeye ihtiyacı vardır” dedi.

"MAHALLE MAHALLE, SOKAK SOKAK ÇALIŞACAĞIZ"

YENİ Parti’nin umudun partisi olduğunu ifade eden Güç şu ifadeleri kullandı:

“Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır. Millet vardır. Adalet vardır. Cumhuriyet vardır. Milli egemenlik vardır. Biz devleti herhangi bir siyasi iktidarın mülkü olarak görmeyiz. İktidarlar gelir ve gider. Hükümetler değişir. Siyasi dönemler sona erer. Ama devlet kalır. Millet kalır. Cumhuriyet kalır. Vatan kalır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Bu ülke belirli bir kişinin, belirli bir partinin ya da belirli bir zümrenin değil; 86 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bizim mücadelemiz de bu ortak vatanı daha güçlü, daha adil, daha demokratik ve daha müreffeh hale getirme mücadelesidir.

Kıymetli yol arkadaşlarım, bugün bu sözleri söylediğimiz şehrin adı İzmir. İzmir, tarih boyunca yalnızca kendisi için yaşamamıştır. İzmir gerektiğinde Türkiye için ayağa kalkmıştır. Bu şehir kurtuluşun şehridir. Bu şehir milli direnişin şehridir. Bu şehir Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün ve çağdaş Türkiye idealinin en güçlü şehirleridir. Yeni Parti’nin İzmir örgütü olmak bizim için Tarihsel bir sorumluluktur. Önümüzde çok büyük bir görev var. Biz Yeni Parti’mizi yalnızca seçim kazanacak bir parti olarak görmüyoruz. Biz Yeni Parti’mizi Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak büyük bir toplumsal hareket olarak görüyoruz. Kapısını herkese açan, kimseyi ötekileştirmeyen, insanların siyasi geçmişine değil ülkemizin geleceğine bakan bir anlayışı büyüteceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak çalışacağız.”

"YENİ PARTİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR"

“Biz siyaseti milletle birlikte yapacağız. Türkiye’nin yeniden mutlu olmaya, huzura, adalete ve ortak bir gelecek duygusuna ihtiyacı var” diyen Güç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizim görevimiz bu duyguya umut olacak yürüyüşü gerçekleştirmektir. Ve bu büyük yürüyüşün önünde, mücadele etmekten vazgeçmeyen, milletimizle kucaklaşan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel vardır. Bizler de İzmir örgütü olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde çıktığımız bu yolda yılmadan çok çalışacağız. Kıymetli yol arkadaşlarım, bugün Yeni Parti İzmir İl Örgütü olarak ilk çelengimizi sunuyoruz. Bu çelenk; Cumhuriyetimize bağlılığımızın, demokrasiye olan inancımızın, milletimize duyduğumuz sevginin, ve Türkiye’nin geleceğine olan sarsılmaz güvenimizin simgesidir. İzmir olarak bu büyük mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu alıyoruz. 30 ilçemizle hazırız. Örgütümüzle hazırız. Yol arkadaşlarımızla hazırız. Milletimizle birlikte iktidara yürümeye hazırız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; Yeni Parti milletimizin umududur. Yeni Parti Türkiye’nin geleceğidir.”