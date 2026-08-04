YENİ Partili Türk: 10 orman yangınında 12 bin hektar alan zarar gördü

Yaz aylarıyla birlikte artan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, yaşanan büyük kayıplar da netleşmeye başlıyor. Geçen hafta Ege Bölgesi'nde Muğla, Aydın, Çanakkale, Balıkesir’de ve Akdeniz'de Mersin ve Antalya’da çıkan toplam 10 orman yangınında şans eseri can kaybı yaşanmadı; ancak çok sayıda yurttaşın evi, tarım arazisi ve küçük-büyükbaş hayvanı zarar gördü.

Yangınların ardından yanan alanların büyüklüğüne dair resmi makamlardan net bir açıklama yapılmazken, ilk veri analizi YENİ Parti'den geldi.

YENİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve ziraat mühendisi Tevfik Türk, Avrupa Birliği’nin Sentinel uydularından elde edilen verilerin paylaşıldığı platform Dataspace üzerinden analiz yaptığını duyurdu. Bakanlığın bilgi paylaşım eksikliğine dikkat çeken Türk, “Her yıl olduğu gibi yine Bakanlıktan yangın alanlarının büyüklükleri ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bari biz bilgilendirelim” dedi. Tevfik Türk’ün paylaştığı uydu verisi analizine göre, 6 ildeki 10 farklı noktada çıkan yangınlarda toplam 12 bin 90 hektar alan zarar gördü. Hesaplanan bu orman ve arazi kaybının, yaklaşık 16 bin 945 futbol sahası büyüklüğüne denk geldiği belirtildi.