Yetmiş iki buçuk milletin yemek kültürü İzmir Mutfak Müzesi’nde buluşuyor: Lezzet arşivi açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’taki tarihi Göl Gazinosu’nda kuruluş çalışmaları devam eden İzmir Mutfak Müzesi, kentin çok kültürlü geçmişini mutfak üzerinden geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü gastronomi araştırmacısı ve koleksiyoner Nejat Yentürk’ün üstlendiği müze, yalnızca eski mutfak araçlarının sergilendiği bir alan olmayacak.

Türk mutfak kültürünün tariflerinden pişirme tekniklerine, mutfak gereçlerinden gıda üretimine uzanan kapsamlı bir anlatı sunacak. Türkiye’de yerellikle sınırlı kalmayan kapsamlı bir mutfak müzesine ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Yentürk, “Başkan Cemil Tugay, rekonstrüksiyonu tamamlanan eski Göl Gazinosu’nu İzmir Mutfak Müzesi’ne tahsis etti. Kendisine teşekkür borçluyuz” dedi.

Yentürk, müze kurmanın yalnızca bir binaya birkaç eser yerleştirmek olmadığını vurgulayarak, “Sergilemeye değer zenginlikte güçlü bir koleksiyona sahip değilseniz, açılan şeyin adı ‘müze’ olmaz. Bir teziniz, derinlemesine ele alacağınız bir hikâyeniz, söyleyecek sözünüz olmalı” diye konuştu.

“YETMİŞ İKİ BUÇUK MİLLET AYNI SOFRADA BULUŞTU”

Kendi 35 yıllık koleksiyonuyla projeye katkı sunduğunu belirten Yentürk, mutfak araştırmacıları ve koleksiyonerler Priscilla Mary Işın ile Gökçen Adar’ın da koleksiyonlarıyla projeye dahil olduğunu söyledi.

Yentürk ayrıca İzmir’de mutfak müzesi kurulması fikrini yıllarca savunan ancak projenin hayata geçtiğini göremeden yaşamını yitiren Serdar Çelenk, Burçin Kipman ve Eren Akçiçek’i andı.

İzmir’in mutfak kültürünün kentin çok kültürlü tarihinden beslendiğini belirten Yentürk, “İzmir ve hinterlandı, varoluş itibarıyla çok özel bir demografiye sahip. Tarihi boyunca yetmiş iki buçuk millet bu coğrafyada bir araya geldi. Belki dövüştüler, belki barıştılar; ama aynı topraktan, aynı denizden doydular” dedi.

Türkmen, Yörük, Rum, Levanten, Sefarad Yahudisi, Ermeni, Giritli, Rumelili ve farklı göçmen topluluklarının İzmir’in mutfak kültürünün oluşumuna katkı sunduğunu aktaran Yentürk, “Kültürleri zenginleştiren şey temastır, alışveriştir, ötekiyle karşılaşmanın getirdiği kazançtır. İzmir bu yüzden özel bir kenttir. Müze açıldığında kentimiz, uluslararası önemde bir değer kazanacak, buna yürekten inanıyorum” dedi.