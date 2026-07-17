Yukarı Kızılca köylüleri yeniden mücadeleye başladı: Doğa kazanacak

Kemalpaşa’nın Yukarı Kızılca Mahallesi’nde üç yıl önce yurttaşların mücadelesiyle durdurulan maden projesi yeniden gündeme geldi. İstanbul merkezli Volcan Metal Madencilik Sanayi AŞ’nin, 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan bölgede yeniden çalışmalara başlaması mahalle halkının tepkisini çekti. Doğasını, su kaynaklarını ve yaşam alanlarını korumak isteyen Yukarı Kızılcalılar, 19 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de köy meydanında bir araya gelerek maden faaliyetlerine karşı basın açıklaması yapacak.

‘300’ÜN ÜZERİNDE ÇAM AĞACI KESİLDİ’

Yukarı Kızılca Mahalle Muhtarı Kemal Aktaş, maden girişiminin ilk olarak 2022 yılında, önceki muhtarın görev yaptığı dönemde gündeme geldiğini belirterek mahalle halkının o süreçte başlattığı imza kampanyasıyla projeyi durdurmayı başardığını söyledi. Geçen yıl aynı projeye ilişkin yeniden yazılar geldiğini aktaran Aktaş, mahalle halkının bir kez daha harekete geçtiğini ifade etti. Aktaş, “Yeniden imza kampanyası başlattık. Topladığımız imzaları valiliğe ve ilgili kurumlara gönderdik. Ancak bize olumsuz yanıt geldi. Şirket bölgede yol açma çalışmalarına başladı” dedi. Maden sahasına ulaşım için açılan yol nedeniyle çok sayıda ağacın kesildiğini belirten Aktaş, “Şu ana kadar yol güzergâhında 300’ün üzerinde çam ağacı kesildi. Daha yol açılırken doğaya verilen zarar ortada” dedi.

‘TEK İSTEDİĞİMİZ SUYUMUZU KORUMAK’

En büyük kaygılarının su kaynakları olduğunu vurgulayan Aktaş, maden sahasının Yukarı Kızılca’nın içme suyu havzasının üzerinde bulunduğunu belirterek “Burada çinko madeni çıkarılacak. Daha üretim başlamadan bile yapılacak çalışmaların su kaynaklarını etkilemesinden endişe ediyoruz. Maden faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek kirleticilerin suya karışması hem doğayı hem de insan sağlığını tehdit edecek. Çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. İlgili kurumlara dilekçelerimizi ilettik. Tek isteğimiz suyumuzun ve doğamızın korunması” dedi.

‘BURASI CENNET GİBİ BİR YER’

Yukarı Kızılca’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan bir mahalle olduğuna dikkat çeken Aktaş, bölgenin doğa turizmi açısından da önemli bir noktada olduğunu söyleyerek “Burası cennet gibi bir yer. Mahmut Dağı, doğaseverlerin ve dağcıların sıkça tercih ettiği bir bölge. İnsanlar zirve yürüyüşleri yapmak için buraya geliyor. Böyle bir doğanın madencilik faaliyetleriyle tahrip edilmesini kabul edemeyiz. Yukarı Kızılca halkı bu madene karşı. Doğamızı, suyumuzu ve yaşam alanlarımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.