Yunan Adalarına ilgi arttı

Türk turistlerin Yunan adalarına ilgisi bu yaz da sürerken Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kapıda vize uygulamasının hareketliliği artırdığını belirtirken iki ülke arasındaki turizm trafiğinin dengeli olmadığını söyledi. İşler, Türkiye ile Yunan adalarının aynı turizm ürünü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek sektörün en büyük sorununun fiyat değil, artan maliyetler olduğunu ifade etti. Yunanistan’ın açıkladığı verilere göre 2025 yılında Türkiye’den Yunanistan’a giderek Ege adalarını ziyaret eden Türk yurttaşlarının sayısının 1.5 milyonu aştı. Kapıda vize uygulamasının talebi artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getiren İşler, uygulamanın Schengen vizesi almakta zorlanan yurttaşlar için önemli bir kolaylık sağladığını söyledi.

'SORUN FİYAT DEĞİL, MALİYET BASKISI'

Hafta sonları ve resmi tatillerde limanlarda uzun kuyruklar oluştuğunu belirten İşler, “Bazen insanlar birkaç saatlik deniz yolculuğundan daha fazla süreyi sınır kapılarında bekleyerek geçiriyor. İnsanlar farklı kültürler görmek, birkaç gün yurtdışında bulunmak ve farklı deneyimler yaşamak isteyebilir. Türk turistler Yunan adalarına yoğun ilgi gösterirken aynı yoğunlukta Yunan turist Türkiye’ye gelmiyor. Türkiye’de dünyanın en gelişmiş resort turizmi yapılıyor. Ultra her şey dahil sistemler, büyük oteller, özel plajlar, aquaparklar, çocuk kulüpleri, SPA merkezleri ve çok geniş bir hizmet paketi sunuluyor. Yunan adalarında ise ağırlıklı olarak butik oteller ve oda-kahvaltı konsepti bulunuyor. Bu iki ürünü yalnızca restoran fiyatları üzerinden karşılaştırmak doğru değil” dedi. Türkiye’nin kıyı turizminde rekabet gücünü koruduğunu dile getiren İşler, “Biz çok daha büyük tesisler işletiyoruz, çok daha fazla personel çalıştırıyoruz ve çok daha kapsamlı hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla maliyet yapımız da farklı. Bugün sektörün en büyük sorunu fiyat değil, maliyet baskısıdır. İnsanlar siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri takip ederek rezervasyonlarını tatil tarihine yakın yapmayı tercih ediyor. Sezonun ikinci yarısının ilk yarıyı önemli ölçüde telafi edeceğini düşünüyorum” dedi.