Yunusemre’de Hayvan Yaşam Merkezi için iş birliği

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek, hayvan davranışı uzmanı ve köpek eğitmeni Berker Arslan ile vakfın iletişim danışmanı Banu K. Zeytinoğlu, yaklaşık 4 bin 500 patili dostun bakıldığı Manisa Hayvan Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen saha ziyaretinde merkezdeki yaşam alanları incelenirken, hayvanların yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyarette; merkezin fiziki koşullarının geliştirilmesinin yanı sıra hayvan refahının artırılması, bakım ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların merkeze daha fazla dahil olabileceği çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Bayram, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, ve belediyelerin ilgili birim müdürleri ile Manisa Hayvan Yaşam Merkezi yetkilileri de katıldı.

“BURASI BENİM İÇİN ÇOK HASSAS BİR YER”

Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek, Manisa Hayvan Yaşam Merkezi’nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek merkezin açılış sürecine ilişkin anılarını paylaştı. Zeyrek, merkezin Ferdi Zeyrek’in hayallerinden biri olduğunu ifade ederek, “Burası benim için çok hassas bir yer. 15 Mayıs 2025’te Ferdi ile birlikte, Semih Başkanım ile birlikte son açılışını yaptığımız yerdi. Açılışı yaparken çok heyecanlıydık. Çünkü Ferdi istiyordu ki burası uluslararası standartlarda bir yaşam merkezi olsun. Gerçekleştirmek istediği hayali buydu” dedi.

VAKIFTA PATİLİ DOSTLAR İÇİN BAĞIŞ TOPLANACAK

Merkezin koşullarının iyileştirilmesi yönünde kendilerine çok sayıda talep ulaştığını belirten Zeyrek, Ferdi Zeyrek Vakfı olarak bu doğrultuda şartlı bağış yöntemiyle destek sağlayacaklarını açıkladı. “Patili Dostlar” adı altında oluşturulacak hesap üzerinden hayvanseverlerin desteklerinin kabul edileceğini ifade eden Zeyrek, toplanan bağışların tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Yapılacak çalışmaların şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını da belirten Zeyrek, “Burayı iyileştirmek adına eksiklikleri gidermek adına ne yapmamız gerektiği, en çok ihtiyaçtan en aza doğru neler yapabiliriz şeklinde bize bir rapor iletilecek. Biz de ‘Patili Dostlar’ hesabımıza yatan bağışlarla ihtiyaçları karşılayıp, yerinde uygulamasını kendimiz yapıp, şeffaf bir biçimde sosyal medya hesaplarımızdan bunların duyurularını yapacağız” diye konuştu. Zeyrek, merkezin çok geniş bir alan olduğunu ve yapılacak çok sayıda çalışma bulunduğunu vurgulayarak, hayvanların refahının artırılması için tüm paydaşların katkı sunması gerektiğini ifade etti. Merkezin ilerleyen süreçte insanlarla daha fazla iç içe, yaşayan bir alana dönüştürülmesinin de hedefleri arasında olduğunu belirtti.

BAŞKAN BALABAN: “BÜYÜKŞEHİR VE ŞEHZADELER İLE BİRLİKTE SÜRECİ GÖTÜRECEĞİZ”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise merkezin hayata geçirilmesinde Yunusemre Belediyesi’nin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi ve merhum Ferdi Zeyrek’in de önemli katkıları bulunduğunu belirtti. Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek’in duyarlılığına teşekkür eden Başkan Semih Balaban, merkezin daha iyi koşullara ulaştırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Balaban, “Dediği gibi 15 Mayıs 2025’te saygıdeğer takım kaptanımız Ferdi Zeyrek Başkanımız ile birlikte burayı açtık. Burada Yunusemre Belediyesi’nin çok emeği var ama bir Yunusemre Belediyesi kadar Büyükşehir’in ve Ferdi Başkan’ın da emeği var” ifadelerini kullandı. Hayvan Yaşam Merkezinin geliştirilmesi ile ilgili sürecin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ile birlikte yürütüleceğini belirten Başkan Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek’e de katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

BERKER ARSLAN: “HAYVAN REFAHINI ÖN PLANDA TUTACAĞIZ”

Ziyarette merkezin hayvan refahı açısından mevcut durumunu değerlendirmek üzere incelemelerde bulunan hayvan davranışı uzmanı ve köpek eğitmeni Berker Arslan da merkezin çalışanları ve gönüllülerinin yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıldır köpek eğitmenliği yaptığını belirten Arslan, Manisa Hayvan Yaşam Merkezi’nde hem fiziki koşulların hem de hayvanların psikolojik ihtiyaçlarının değerlendirilerek geliştirilmesine yönelik bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Arslan, “Burada hem çalışanlar hem gönüllüler çok güzel işler yapıyor. Hayvan refahını ön planda tutup fiziki ve psikolojik şartları köpekler için neler daha iyi yapılabilir, başka bir gözle iletmeye çalışacağız” dedi.

İHTİYAÇLAR RAPORLANACAK, ÇALIŞMALAR PLANLANACAK

Gerçekleştirilen saha incelemesinin ardından Manisa Hayvan Yaşam Merkezi’nin mevcut ihtiyaçları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik öncelikli ihtiyaçların belirleneceği rapor doğrultusunda çalışmaların planlanması hedefleniyor. Ferdi Zeyrek Vakfı’nın da şartlı bağış yöntemiyle sürece destek vermesi planlanırken, merkezde gerçekleştirilecek çalışmaların kurumlar, uzmanlar, gönüllüler ve hayvanseverlerin iş birliğiyle yürütülmesi amaçlanıyor.