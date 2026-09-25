Zeki Müren, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde Zeki Müren’i Anma Konseri düzenlendi.

Anma programı, gündüz saatlerinde Zeki Müren Sanat Müzesi’nde halka açık düzenlenen mevlid ve dua programıyla başladı. Akşam saatlerinde ise Bodrum Kalesi, Zeki Müren’in unutulmaz eserlerinin seslendirildiği anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Konsere Bodrumlu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oyuncu Hakan Bilgin’in sunumuyla gerçekleşen konser gecesi, açılış konuşmalarıyla başladı. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, Zeki Müren’in vatan sevgisine, eğitime ve vatan savunmasına verdiği değeri vurgulayarak, anma etkinliklerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaptığı bağışlarla Zeki Müren’in vatan ve eğitim sevgisini kalıcı bir iyiliğe dönüştürdüğünü söyledi.

“ZEKİ MÜREN BODRUM’UN ÖNEMLİ BİR DEĞERİDİR”

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise Zeki Müren’i 30 yıldır büyük bir şükran ve özlemle andıklarını belirterek, sanatçının mirasının eğitimde fırsat eşitliği için ne kadar hayati bir rol oynadığına dikkat çekti. Tekbaş, Zeki Müren’in tüm servetini vakıflara bağışlayarak hem gençlerin eğitimine olanak sağladığını hem de diğer sanatçılara örnek oluşturduğunu ifade etti. Tekbaş ayrıca Zeki Müren gibi bağışçılar ile Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gençlerin yetiştiğini vurgulayarak kendilerine minnet duyduklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Zeki Müren’in sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda Bodrum’un önemli bir değeri ve kültürel hafızası olduğunu vurguladı. Çakaloğlu, "Bodrum’un Paşası" olarak anılan sanatçının hatırasını yaşatmayı asli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Geceye katkı sağlayan tüm kurumlara, sanatçılara ve geceye katılan tüm sanatseverlere teşekkür ederek Zeki Müren’i rahmetle andı.

BODRUM KALESİ’NDE ZEKİ MÜREN EZGİLERİ YANKILANDI

Şef Murat Tuştaş yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde ilk olarak solist Süleyman Öztaş sahne aldı. Ardından Türk sanat müziğinin sevilen sesi Gökhan Sezen sahnede Zeki Müren’in unutulmaz eserlerini seslendirdi. Konser programına; Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kallem, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.