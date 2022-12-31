2023'ün ilk Cumhuriyet Pazar'ı rengarenk!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Gülse Birsel uzun bir aradan sonra Yılbaşı Gecesi isimli komediyle ekranlara döndü. Birsel ve yönetmen Ozan Açıktan, filmin bilinmeyenlerini ve kendi yılbaşı deneyimlerini Deniz Ülkütekin’le paylaştı.

Dijital ekranın sıra dışı yapımı Ayak İşleri üçüncü sezonuna başlıyor. Dizinin başrol oyuncularından Güven Murat Akpınar, oyunculuğa yaklaşımını Zeynep Saçar’a anlattı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, boyutsallık kavramını açıklamaya devam ediyor: “Yeni yıldan bir şeyler beklemek yerine siz adım atmaya ne dersiniz?

Seçilmiş bir belediye başkanı, hır çıkarmak isteyen iktidar tarafından görevden alınıyor. Yanlış anlamayın, yıl 1951 yer Malatya… Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda yazdı.

Yeni yıl için yeni kararlar alırken dünyayı da düşünün. Sürdürülebilir yeni yıl kararları için öneriler Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da.

Bugün birçoğumuz evde olacak. Peki ne izlesek? Başak Bıçak’tan, 2022’nin en iyi filmleri seçkisi Ay’a Seyahat’te.

Tuvaleti bile olmayan bir saray… Fransa’da monarşinin simgesi olarak görülen Versay Sarayı’nı Aylin Ayaz Yılmaz Flanöz’de yazdı.

Sahnedeki maskeli ikili; Bangoverz. Elektronik müziğin yükselen sesinin maskesini Zeynep Saçar düşürdü.

BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseriyle ilgili tüm ayrıntılar, Küçükçiftlik Park’ta Ceza rüzgarı. 2023’te ilk kültür-sanat etkinliklerinden seçkiler Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.

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