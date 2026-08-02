23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Kuğu Gölü ile açıldı. Programda ayrıca 4-5 Ağustos’ta Zorba, 8-9 Ağustos’ta Carmina Burana, 12- 13 Ağustos’ta Kosova Ulusal Balesinin Boléro ve Correr o Fado eserleri ile 16-17 Ağustos tarihlerinde MDTistanbul'un çağdaş dans yapımı PİNOKYO.EXE de sanatseverlerle buluşacak. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek tüm temsiller saat 21.45'te başlayacak.

MÜZEDE SAHNE 10. YILINDA

Sakıp Sabancı Müzesi'nin, Sabancı Vakfı desteğiyle düzenlediği Müzede Sahne, bu yıl 10. yaşını "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğindeki etkinlik, 27–30 Ağustos tarihlerinde tiyatro, dans ve performans disiplinlerini bir araya getirecek. Müzedeki Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisiyle de diyalog kuran program kapsamında, Onur Ünsal'ın sahnelediği Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri ile Begüm Erciyas'ın Attika'dan Mektuplar performansı öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.

ENKA AÇIKHAVA SİNEMASI BAŞLIYOR

Ağustos ayı boyunca sinemaseverleri seçkin yapımlarla buluşturan ENKA Açıkhava Sineması, sezonu üç özel gösterimle açacak. 3 Ağustos’ta Hamnet, 5 Ağustos’ta Sarı Zarflar, 7 Ağustos’ta ise Uğultulu Tepeler filmleri seyirciyle buluşacak. Tüm film gösterimlerinde “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası uygulanacak.

MEŞHER'DEN ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SANAT ATÖLYELERİ

Meşher, Seyahat Sanatı: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç Koleksiyonlarından sergisi kapsamında ağustos ayında çocuklara yönelik ücretsiz atölyeler düzenliyor. 4–6 ve 7–12 yaş gruplarına özel hazırlanan programda kartpostal tasarımı, ekslibris, kâğıt bebek yapımı ve aile katılımlı keşif etkinlikleri yer alıyor. 11–22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyelere katılım ücretsiz, kontenjan sınırlı olup, kayıt gerektiriyor.